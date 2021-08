국립중앙과학관, 성인 대상 전통과학대학 참가자 모집

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 기후위기와 탄소중립에 대한 이해를 높이는 한편 자연에 대한 과학적 호기심 충족·함양을 위해 2021년 ‘제55기 전통과학대학’과 ‘#과학관’을 운영한다.

전통과학대학’은 다음달 2일부터 오는 11월25일까지 12주간 '자연이 주는 경고, 자연에서 받는 위로’라는 주제로 대면과 비대면 혼합 강연방식으로 진행한다. 전통과학·역사·문화에 관심있는 성인 45명을 대상으로 현재 글로벌 이슈로 대두되고 있는 탄소중립과 관련해 다양한 분야의 강연 및 탐방으로 진행된다. 참가자들은 에너지마을, 쓰레기 자원순환, 채식 등 탄소중립을 위한 일상에서의 실천방법을 배우고 체험한다. 텃밭, 정원, 식물 등의 주제 강연을 통해 코로나19 및 기후 위기로 인해 지친 마음을 위로받을 수 있다.

오는 14일 오후2시엔 과학인플루언서 초청 실시간 특강 프로그램인 ‘#과학관’을 개최한다. 탄소중립을 위한 일상에서의 실천 방법 중 하나인 제로웨이스트를 소개한다. 탄소중립과 관련된 소셜 네트워킹 활동(유튜브, 블로그 등)을 활발히 하고 있는 양래교 알맹상점 공동대표가 참여한다. 이 특강은 국립중앙과학관 과학교육행사TV 채널을 통해 누구나 자유롭게 참가할 수 있다.

전통과학대학 참가자는 9일부터 모집한다. 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집을 통해 확인할 수 있다.

