文대통령, 사상 최초 근대5종 메달 전웅태 선수에 축전

SNS에 축하 메시지…"근대 5종은 국민들의 자부심이 될 것"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 올림픽 사상 최초로 근대5종 종목에서 메달을 따낸 전웅태 선수에게 축전을 보냈다.

문 대통령은 8일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "대한민국 근대5종 사상 최초로 올림픽 메달을 획득한 전웅태 선수에게 축전을 보냈다. 전 선수와 함께 멋진 경기를 펼친 정진화 선수도 수고 많았다. 장하다"고 말했다.

한편 문 대통령은 축전을 통해 "2020 도쿄올림픽 동메달 획득을 축하한다. 대한민국 근대5종 사상 최초의 올림픽 메달"이라며 "정진화 선수와 함께 말로 표현할 수 없이 멋진 경기를 펼쳐주었고, 두 선수가 경기 후 나눈 우정의 포옹은 뭉클한 감동을 주었다"고 말했다.

문 대통령은 "이제 전 선수의 희망처럼 대한민국 근대5종은 국민들의 자부심이 될 것"이라며 "앞으로의 도전에도 언제나 국민과 함께 응원하겠다"고 다짐했다.

