서울 93개교 '그린스마트미래학교' 개축 대상에 선정

하반기 리모델링 대상학교 120개교 선정 예정

[아시아경제 한진주 기자] 서울 93개 학교가 40년 이상 지난 낡은 학교 건물을 개축하는 '그린스마트 미래학교' 사업 대상으로 선정됐다.

8일 서울시교육청은 2025년까지 213개교를 대상으로 그린스마트미래학교 사업을 추진한다고 밝혔다. 이번에 개축 대상으로 93개교를 선정했고, 하반기 중 리모델링 대상학교 120개교를 선정할 예정이다.

개축 대상 93개교는 건립된 지 40년 이상인 학교 중 건물 노후도, 안전 등급, 내진 보강, 석면 보유 현황과 고교학점제, 온라인 콘텐츠 활용 등 교육정책 목적 사업 적합 여부를 고려해 선정됐다.

서울시교육청은 2025년까지 3조2000억원을 투입해 공간혁신, 스마트교실 등 미래형학교를 조성한다. 리모델링 대상 학교는 이르면 2023년부터, 개축 대상 학교는 2025년부터 새롭게 조성된 그린스마트 미래 학교에서 수업을 진행하게 된다.

서울시교육청은 학교·학부모 등 의견을 반영하는 과정에서 일부 반대 의견을 제출한 학교에 대해서는 이번 사업에서 제외하거나 다음해로 연기해 추진하기로 했다. 하반기 리모델링 대상 학교는 공모를 통해 선정한다.

조희연 서울시교육감은 "40년 이상 경과한 학교는 학생들이 생활하고 공부하기에는 너무 낡고 오래되었기에 무엇보다 학생 안전을 최우선으로 고려하여 추진할 계획"이라며 "구성원이 참여해 미래형 학교를 직접 만들고, 특색 있는 미래 학교에서 학생들이 함께 배우고, 성장할 수 있도록 교육 공동체의 의견을 충분히 반영해 추진하겠다"고 말했다.

