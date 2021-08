윤희숙 '공공부문 개혁' 공약 발표… "자기 이익 챙기는 권력이 최악, 시스템 고쳐야"

청와대 기능 축소 및 공공부문 규모 재조정

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 윤희숙 국민의힘 의원이 4번째 대선 공약으로 '공공부문 개혁'을 제시했다. 청와대의 권한을 축소하고 '철밥통'으로 불리는 공공기관 종사자의 임명과 규모 등을 재조정하겠다는 내용이 담겼다.

윤 의원은 8일 보도자료를 통해 '공공부문 개혁' 공약을 발표하며 "뭐니뭐니해도 국민들에게 빨대를 꽂고 자기들 패거리 이익만 챙기는 권력이 최악이다. 이런 세력이 공공 부문에 자리 잡고 민간의 활력을 뽑아 먹는 것이 바로 국민 등골 브레이커"라고 직격했다. 그러면서 "이런 행태를 용인하고 유지시키는 시스템을 고쳐야만 우리 사회가 활력을 되찾고 정의를 바로 세울 수 있다"고 강조했다.

공약으로는 가장 먼저 '청와대 축소'를 내걸었다. 수석제와 민정수석 업무를 폐지하겠다는 내용이다. 그는 "청와대 비서실은 절대권력으로 나라를 다스리며 민생을 마치고 있다. 그런데 법률에 의해 임명되는 장관과 달리 청와대 비서실은 대통령의 자의적 결정으로 임명되고 구성된다"고 설명했다. 이어 "장관을 지휘하고 패싱하는 수석제를 폐지하고 정부조직법에 명시된 '비서실1실장제'로 축소하겠다"며 "인사개입, 검찰 수사, 공직 감찰 등을 대통령이 직접 하게 해 무소불위 권력의 원천이 되는 민정수석 업무를 전적으로 폐지하고 인사검증기능은 인사혁신처로 이관하겠다"고 밝혔다.

다음으로는 공공기관 혁신안을 제시했다. 공공기관 기관장이 정치적인 이유로 임명되는 일을 없게 하겠다는 것이다. 윤 의원은 "세금으로 운영되는 공공기관이 국민의 등골브레이커가 된 것은 임금이나 인사 같은 기본시스템이 제대로 갖춰져 있지 않아 '신의 직장'을 보장하기 때문"이라면서 "청와대의 우리편 챙기기로 임명된 경영자가 취임과 동시에 노조와 담합하고, 노조 심기를 건드릴까봐 경영마인드를 동원하지 않기 때문"이라고 지적했다. 그러면서 "기관장의 정치적 임명을 배제하고 경영의 책임을 제대로 묻겠다"고 약속했다.

또 공공부문 규모를 재조정하겠다고 했다. 그는 "문재인 정권 하에 공공부문이 크게 비대해졌다. 공공부문 종사자가 23만명 이상 증가했고, 공공기관 수는 17개나 늘었다"며 "문재인 정부의 공약대로 공공부문 일자리가 81만개 증가할 경우 보수와 연금 등 추가 예산이 약 2900조원 소요돼, 생산가능인구 1인당 1억4000만원을 더 부담해야 한다"고 비판했다. 윤 의원은 "문 정부 동안 급증한 공공부문의 역할을 재검토하고 공공부문의 총인건비 인상률이 경제성장률을 넘지 못하도록 제도화하겠다"고 공약했다.

이외에도 시민단체, 사회적 기업, 협동조합 등에 대한 '무분별한 혈세 퍼주기'도 중단하겠다고 약속했다. 이를 위한 방법으로는 지난 10년간 이들이 정부로부터 지원받은 사업에 대한 전수조사를 시행해 사용내역을 투명하게 밝히겠다고 했다.

