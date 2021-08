경남 확진자 67명 발생 … 유흥주점·대형마트 등 집단감염 델타 변이 가능

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 8일 오후 2시 기준, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 67명이 발생했다고 밝혔다.

지역별로 창원 44명, 김해 8명, 거제·함안 각 3명, 통영·진주 각 2명, 사천·밀양·고성·하동·함양 각 1명이다. 전원 지역감염이다.

특히 사회적 거리두기 4단계 지역인 창원과 김해시에서 확진자가 쏟아졌다.

창원시 확진자 중 10명은 남창원농협 마트 관련이다. 10대 미만 어린이부터 근무자·방문자·가족 등이다. 현재 1만8639명을 검사한 결과 양성 41명, 음성 1만5033명이 나왔다. 나머지 3565명은 검사 결과가 나오기 전이다. 이로써 남창원농협 마트 관련 누적 확진자는 41명으로 늘었다.

경남도는 전파속도 등을 근거로 남창원농협 집단감염에 델타 변이가 있을 가능성이 있다고 판단했다. 창원 제조업 사업장 관련 확진자는 2명이 추가돼 33명으로 집계됐다.

경남 나머지 확진자들은 기존 확진자 접촉이나 마산 유흥주점, 김해 요양병원 등 기존 확진자 접촉으로 감염됐거나 방역 당국이 감염 경로를 파악하는 중이다.

정부의 사회적 거리두기 연장 방침에 따라 경남은 사회적 거리두기 4단계 지역을 제외한 나머지 시·군을 대상으로 사회적 거리두기 3단계를 2주 더 연장한다.

김해시, 함안군은 사회적 거리두기 4단계를 16일까지 연장한다. 창원시는 당초 계획대로 16일까지 4단계를 유지한다.

확진자가 감소한 함양군은 9일부터 사회적 거리두기를 4단계에서 3단계로 내린다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 7962명(입원 1147명, 퇴원 6795명, 사망 20명)으로 늘었다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr