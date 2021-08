박용진 “이재용 가석방, 정부에 부담될 것..이재명 우왕좌왕 실망스러워”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 대선 주자인 박용진 의원이 "이재명 삼성전자 부회장의 사면과 가석방을 반대한다"며 "0.1% 이하의 가석방 대상자 중 한명이 이재용이 된다면 그 부담은 이명박 정권 시절 '이건희 원포인트 사면 논란' 이상으로 정부에 부담이 될 것"이라고 했다.

그러면서 여권 1위 대선 주자인 이재명 경기지사를 겨냥해 "이 후보는 이런 면에서 실망스럽고 우려스럽다"며 "최근 경선 과정에서 사면 관련해 우왕좌왕하고 있다"고 지적했다. 최근 이 지사는 삼성전자 화성캠퍼스를 방문한 뒤 기자들과 만나 "사회적 지위가 높고 재산이 많다고 (가석방) 대상에서 제외되면 안 된다"고 언급했다. 그는 특별사면엔 반대하면서도 가석방 가능성엔 문을 열어두며 "특혜를 줘선 안 되지만 불이익을 줄 필요도 없다"라고 했다.

9일 정부과천청사에서 개최되는 가석방심사위원회는 이 부회장에 대한 가석방 여부를 심사할 예정이다. 이날 가석방심사위가 이 부회장에 대해 '가석방 적격' 결정을 내리면 박범계 법무부장관이 최종 결정을 내리게 된다.

송영길 민주당 대표는 지난달 삼성전자 화성캠퍼스를 방문한 자리에서 "반도체 산업의 요구, 국민 정서 등을 고민하고 있다고 본다"고 말했다.

