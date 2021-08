"우리나라였어?"…몰지각한 '대낮 상의 탈의 질주' 범칙금 3만원

안전 조치 위반 혐의로 범칙금 발부

[아시아경제 임주형 기자] 울산 한 해수욕장 인근 도로에서 남성 여러 명이 상의를 탈의한 채 차량 위에 올라탄 사진이 퍼지면서 누리꾼들이 공분을 터뜨리고 있다. 국내에서 벌어진 일이라고 믿어지지 않을 정도로 몰지각한 행동이라는 지적이 나온다.

7일 한 온라인 커뮤니티에는 '내 눈을 의심했다'라는 제목의 게시글이 게재됐다.

작성자는 울산 동구 한 해수욕장 인근 도로에서 찍힌 사진을 공유했다. 사진을 보면, 옷을 벗고 있는 남성 3명이 도로를 달리고 있는 승용차 지붕 위나 창문에 걸터앉아 있는 모습이다. 몸을 고정해 줄 최소한의 안전장치도 보이지 않아 매우 위험해 보인다.

이에 대해 작성자는 "평범한 집 앞 해수욕장이고, 여름만 되면 사람들이 많이 오긴 하는데 이건 좀 심했다"라고 불쾌감을 드러냈다.

사진을 접한 누리꾼들은 '도가 지나쳤다'라며 비판을 쏟아냈다. 한 누리꾼은 "위험천만해 보인다. 처음에는 한국이 아닌 줄 알았는데 간판에 한국어가 적혀 있어 깜짝 놀랐다"라고 했다. 또 다른 누리꾼은 "대체 저러는 이유가 뭐냐"며 "이 정도면 민폐를 넘어서 풍기문란죄나 공연음란죄에 해당한다"라고 질타했다.

황당한 '대낮 상의 탈의 질주'는 현지에서도 화제가 됐다. 이날 오전 10시 동구 해수욕장 인근 도로에서 성인 남성 3명이 웃통을 벗은 채 질주하는 모습을 본 주민들은 경찰에 이를 신고했고, 신고를 받고 출동한 경찰은 곧 문제의 차량을 붙잡았다.

경찰은 운전자 음주 측정 등 차량에 대한 조사를 한 것으로 알려졌다. 조사 결과 이들의 음주운전 혐의는 발견되지 않았고, 무면허 상태도 아니었다.

경찰은 이들에 대해 안전 조치 위반 혐의로 범칙금 3만원을 발부한 것으로 전해졌다.

