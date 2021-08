[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 지난 일주일간 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 평균 확진자 수가 100명을 넘은 부산시가 10일 0시부터 사회적 거리두기를 4단계로 강화한다.

거리두기 3단계와 유흥시설 영업금지 행정명령을 22일까지 유지하겠다고 밝힌 지 이틀 만이다.

부산시는 10일 0시부터 22일 자정까지 사회적 거리두기를 4단계로 격상한다고 8일 밝혔다. 누적 확진자 9000명이 넘어선 부산은 지난달 23일 118명의 하루 확진자가 발생한 이후 전날 역대 최고치인 171명의 확진자가 나왔다.

최근 일주일(8월 1∼7일)간 확진자는 총 718명(하루평균 102.5명)으로 이전 일주일(7월 25∼31일) 548명(하루 평균 78.2명)과 비교해 급증했다.

부산시는 지난달 20일 사회적 거리두기를 3단계로 격상한 바 있다.

