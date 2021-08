'헬기 사격' 항소심 앞둔 전두환 연희동 자택 분위기

5·18 민주화운동 당시 헬기 사격을 목격한 고 조비오 신부에 대한 명예훼손 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받은 전두환 씨의 항소심 재판이 내일 오후 2시 광주지방법원에서 열린다. 전 씨의 법률대리인인 정주교 변호사는 “재판부에서 피고인이 출석하지 않으면 신청한 증거나 증인들을 받아줄 수 없다는 취지로 얘기해 부득이 출석하기로 했다”고 밝혔다. 하지만 출석을 결정한 시점에는 거동이 크게 불편하지 않았으나 건강에 따라 실제 출석 여부는 달라질 가능성이 있다. 재판을 하루 앞둔 8일 서울 서대문구 연희동에 위치한 전두환 씨 자택 사진.

