경상권 해안·영동 호우특보… 중대본 위기경보 '주의' 격상

태풍 루핏 간접 영향으로 8일 밤부터 큰 비·강풍

위기경보 '주의' 상향, 비상근무 1단계 가동

[아시아경제 한진주 기자] 정부가 9호 태풍 '루핏'이 북상하면서 경상권 해안과 강원 영동 등에 호우특보가 발표되면서 위기경보 수준을 '주의'로 상향했다.

8일 중앙재난안전대책본부는 9일까지 경상권 해안과 강원 영동 지역에 200mm 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예보되면서 위기경보 수준을 '관심'에서 '주의'로 상향하고 14시부로 호우대처 중대본 비상근무 1단계를 가동했다고 밝혔다.

앞서 행안부는 이번 태풍에 대비해 오전 11시에 관계기관 대책회의를 열어 관련 대책을 점검하고 선제적인 대응을 당부했다.

중대본은 관계부처와 지자체에 휴가철 해안가와 산간·계곡, 야영장 등 피서지 통제 강화와 대피안내를 적극 추진하도록 했다. 침수나 범람 우려가 있는 지하차도, 둔치주차장 등 차량과 주민을 사전에 통제하고, 코로나19 예방접종센터에 정전 대비 안전대책 마련 등을 추진하도록 당부했다.

전해철 중대본부장은 "지자체는 선제적으로 지대본을 가동하고 본부장(단체장)을 중심으로 사전통제와 대피명령 등 선제적 현장대응 조치를 통해 인명피해를 예방해달라"며 "국민들도 갑작스러운 폭우로부터 피해가 최소화될 수 있도록 기상상황을 주시하면서 외부활동 자제 등 행동요령을 철저히 준수해달라"고 당부했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr