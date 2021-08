경북도, '착한 여행' 챌린지 이벤트 … 인스타그램으로 여행 명소 홍보

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도와 경북문화관광공사는 전국의 인스타그램 이용자들을 대상으로 경북여행을 홍보하는 특별한 챌린지를 시행하고 있다고 8일 밝혔다.

지난 4일부터 시작된 이번 챌린지는 '착한 경북여행'에 이어 '반려동물과 함께하는 경북여행' '경북 캠프닉'(캠핑+피크닉) 3가지 테마로 계속 진행된다. 경북 여행 영상을 인스타그램 '릴스'(reels)로 제작 후 개인 인스타그램에 올리면 된다. '릴스'(reels)는 15~30초의 짧은 동영상을 제작·편집하고 공유할 수 있는 인스타그램의 기능이다.

1차로 진행되는 '착한 경북여행 챌린지' 이벤트는 여행하며 플로깅(조깅을 하면서 동시에 쓰레기를 줍는 운동), 다회용기 챙겨 여행하기, 대중교통 이용하기, 뚜벅이 여행 등 지구를 지키며 여행하는 릴스를 찍어 올리면 된다.

챌린지에 참가한 이용자들에게는 추첨을 통해 고체 샴푸 및 바디워시, 고체 치약, 대나무 칫솔 등 제로 웨이스트(zero waste) 상품들을 담은 친환경 여행 키트를 제공할 예정이다.

반려동물과 함께 경북 해안가 산책과 애견동반 카페 등을 방문하고 릴스를 제작해 올리는 2차 이벤트 '반려동물과 함께하는 경북여행 챌린지'와, 지역의 차박 명소나 숨은 캠프닉 장소를 찾아내는 3차 이벤트 '경북 캠프닉 챌린지'도 이어서 진행될 예정이다.

김상철 경상북도 문화관광체육국장은 "경북도는 산, 바다, 숲과 계곡 등 비대면 관광에 최적화된 숨은 명소들이 많은 곳"이라며 "올여름 경북 여행으로 무더위도 식히고, 착한 경북 여행 챌린지를 통해 즐거운 추억도 남기시기 바란다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr