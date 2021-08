제주서 모더나 접종한 20대 사망…인과성 조사중

[아시아경제 최동현 기자] 제주에서 코로나19 백신을 맞은 20대가 사망해 방역 당국이 인과성 조사에 나섰다.

8일 제주도에 따르면 지난달 26일 모더나 백신을 맞은 뒤 중증 이상반응을 보인다는 신고가 접수됐던 20대 A씨가 전날 숨졌다.

A씨는 접종 5일 만인 지난달 31일 혈전증 증상으로 제주의 한 종합병원에서 수술을 받은 뒤 병원 치료를 받아왔으나 끝내 사망했다.

방역 당국은 A씨의 사망과 백신 접종이 연관성이 있는지에 대해 역학조사를 실시중이다. 인과성 여부는 질병관리청에서 최종적으로 평가하게 된다.

제주에서는 코로나19 예방접종 이상 반응 신고가 이날 0시 기준 총 1386건(아스트라제네카 816, 화이자 412, 얀센 82, 모더나 76) 접수됐다.

주요 이상 반응 사례는 아나필락시스 의심 1건, 혈소판감소성혈전증 의심 1건, 중증 의심 사례 7건, 사망 10건 등 모두 19건이다.

