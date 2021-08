술 취해 고교생 6명과 시비 붙은 30대 남성, 주먹다짐 끝에 숨져

[아시아경제 권서영 기자] 경기 의정부시에서 술을 마시고 귀가하던 30대가 고등학생 일행에게 폭행당해 숨졌다.

경기 의정부경찰서는 30대의 남성 A씨가 지난 4일 오후 11시께 의정부시 민락동의 번화가에서 고등학생 6명과 시비가 붙었다고 발표했다. 이 과정에서 A씨는 크게 다쳐 의식을 잃었으며 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 지난 6일 끝내 숨졌다.

경찰은 양측 다툼의 현장에 있던 고등학생 6명의 신원을 확보해 이 가운데 2명을 지구대에서 체포해 입건했다. 이 가운데 1명은 병원 입원을 위해 석방했으며 다른 1명은 조사를 마친 후 석방했다. 또 경찰은 CCTV를 확보해 학생들 전원이 폭행에 가담했는지의 여부와 A씨의 사망 원인이 이들의 폭행이었는지 조사에 나선 상태다.

한편 오늘(8일) 청와대 국민청원 게시판에는 이 사건과 관련해 '고등학생 일행 6명이 어린 딸과 아들이 있는 가장을 폭행으로 사망하게 만들었다'는 내용의 청원이 올라왔다. 청원인은 자신을 숨진 A씨의 선배라고 밝히며 "당시 제 후배가 쓰러졌고 근처에 있던 대리기사 두 분이 쓰러진 걸 보고 오셔서 심폐소생술을 해줬다", "그 고등학생 일행 중 한 명이 무서웠는지 경찰에 신고했다" 등 사건 당시의 상황을 전했다.

이어 청원인은 "그 학생들은 항상 민락동 번화가에서 모여 다니며 술을 마시고, 술 취한 여성이나 남성에게 시비를 걸고 그걸 또래 친구들에게 자랑 삼아 얘기하고 다닌다고 했다"고 주장했다. 해당 청원은 오전 10시를 기준으로 2만여 명에 가까운 동의를 얻었으며 관리자 검토를 위해 현재 비공개로 전환된 상태이다.

