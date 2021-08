명동 1인 시위 나선 원희룡 "기준 없는 거리두기 폐지해야"

"취임 후 100조 투입 '회복 프로젝트' 가동할 것"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주도지사가 서울 명동에서 정부의 방역 조치를 비판하는 1인 시위에 나섰다. 또 대통령에 당선된다면 피해 보상과 회복 기반 마련을 위해 100조원을 투입하는 회복 프로그램을 실행하겠다고 밝혔다.

원 전 지사는 8일 오전 서울 중구 명동 거리에서 시위를 진행한 후 기자들과 만나 연장된 4단계 거리두기 지침에 대해 "지금 같은 거리두기를 해제하고 합리적이고 일선의 목소리를 반영한 최소한의 거리두기로 완화해야 한다"고 밝혔다.

이어 "저녁 6시 이후 2인 제한은 말도 안 되는 탁상공론식 제한"이라며 "누구나 인정할 수 있는 명확한 기준이 없다면 그러한 거리두기는 모두 폐지돼야 한다"고 강조했다.

그는 정부가 거리두기 지침 격상으로 피해를 보는 사람들에 대해 보상을 해야 한다고 주장했다. 원 전 지사는 "재산권과 영업권을 국가를 위해 강제 수용하고 희생하는 것이기 때문에 (정부가) 보상해야 한다"면서 "절반, 3분의 1 이런 식으로 기준을 세워서 금융 지원을 해야 한다"고 말했다.

또 "제2금융에 대해선 국가가 이자를 부담해주거나 앞으로 2~3년 간 코로나19로 인한 회복을 위해 국가가 생존 기반을 뒷받침해줘야 한다"며 "독일과 미국에서도 이미 다 하고 있다"고 했다. 그는 "소상공인, 자영업자의 세금을 걷어갈 때는 싹싹 걷어가고, 이 분들의 생존이 무너질 땐 찔끔찔끔 자선 사업하듯 인색한가"라고 지적했다.

원 전 지사는 이날 명동에서 '소상공인 자영업자 여러분 미안합니다'라고 적힌 피켓을 들고 거리 위 시민들을 만났다. 이날 시위에는 한지엽 중소상공인 자영업자 비상행동연대 대표도 참석했다.

한 대표는 원 전 지사에게 "정부와 청와대가 '코로나19의 끝이 보인다'는 등의 말로 위로를 했다. 희망을 가지고 폐업도 못하고 재료를 마련했는데 거리두기 4단계 조치로 인해서 거의 폐업이나 마찬가지인 상황이 됐다"며 "대책 없이 일방적으로 거리두기를 하니 (소상공인, 자영업자들이) 분노를 넘어서서 격분에 이르고 있다"고 전했다.

이에 원 전 지사는 "이건 희망 고문의 수준을 넘어서 자영업자들을 말라 죽이는 말살 정책"이라며 "당장 행동하고 정책을 시정하는 데 모든 힘을 바치고 알고 있는 모든 동료들을 동참 시키겠다"고 약속했다.

한편 원 전 지사는 이날 시위 후 페이스북 글을 통해 '100조 규모 담대한 회복 프로젝트' 공약을 언급했다. 대통령이 된다면 '긴급재정경제명령'을 발동해 100조원의 예산을 확보하고 이를 취임 1년차부터 50조원을 코로나19로 손실을 본 소상공인, 자영업자에게 지원하겠다는 계획이다. 이후 매년 10조씩 5년 동안 이들의 생존 기반을 만드는 데 투입하겠다고도 했다.

