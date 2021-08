내일부터 18~49세도 '백신의 시간'…사전예약 유의점은?

앞선 50대 등 사전예약에서 예약방식 일부 변경

주민등록상 생년월일 끝자리 기준 '10부제' 도입

내일(9일)은 생일 9, 19, 29일인 경우 예약 가능



대리예약·동시접속 금지…카카오·네이버 간편인증 가능해져

[아시아경제 김지희 기자] 18~49세 연령층 대상 코로나19 백신 접종의 사전예약이 내일(9일)부터 시작된다. 특히 이번 사전예약은 앞서 50대 등 예약 당시 '먹통' 사태의 재발 방지를 위해 대리예약이나 동시접속을 금지하는 등 예약방식이 일부 변경됐다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 오는 9일 오후 8시부터 18∼49세에 대한 백신 접종 사전예약이 시작된다. 대상자는 약 1621만명이다. 1972년 1월 1일부터 2003년 12월 31일 사이 태어난 사람들 중 각 지방자치단체의 자율접종으로 백신을 맞는 156만명이 제외된 수치다. 접종기간인 오는 26일부터 9월 30일까지 중 원하는 날짜를 선택할 수 있고, 화이자 또는 모더나 백신을 맞는다.

먼저 이번 사전예약에는 10부제 방식이 처음 도입됐다. 주민등록상 생년월일 끝자리가 기준이다. 예를 들어 사전예약 첫 날인 9일에는 주민등록상 생일이 9일, 19일, 29일인 사람만 예약에 나설 수 있다. 9일 오후 8시부터 10일 오후 6시까지 예약 가능하다. 이어 10일 오후 8시부터 다음날인 11일 오후 6시까지는 생년월일 끝자리가 '0' 즉, 10일, 20일, 30일에 태어난 사람을 대상으로 예약이 진행된다.

10부제에 따라 예약하는 날짜를 놓쳐도 기회는 있다. 36∼49세는 19일 오후 8시부터 20일 오후 6시까지, 18∼35세는 20일 오후 8시부터 21일 오후 6시까지 다시 예약에 참여할 수 있다. 이어 오는 21일 오후 8시부터는 18∼49세 모두가 예약 대상이 된다.

이번 예약기간에는 대리 예약이 불가능하다. 앞선 예약까지는 본인 예약과 대리 예약 중 하나를 택해 사전예약을 진행할 수 있었다. 하지만 본인 외 여러 사람이 인증 기능을 한꺼번에 사용해 접속 오류를 심화시켰다는 판단에 따라 이번에는 본인만 예약이 가능하다.

대리 예약이 제한되는 반면, 본인인증을 위한 선택지는 넓어졌다. 기존에는 휴대전화 본인 인증, 아이핀, 공동·금융인증서 등으로 인증을 진행했지만, 이번 예약에서는 카카오, 네이버, PASS 어플리케이션(앱)을 통한 간편 인증이 가능하다. 간편 인증을 보다 빠르게 이용하려면 하루 전 미리 인증서를 발급받아 두는 것이 좋다. 특히 인증 수단별 접속 혼잡도를 녹색(원활), 황색(지연), 적색(혼잡) 등으로 알려주는 만큼 이 색상을 참고해 인증 방식을 정하면 된다.

아울러 PC와 스마트폰 등 여러 대의 기기를 활용한 동시 접속도 불가능하다. 일단 한 기기로 본인인증을 하게 되면 다른 기기를 통한 접속은 10분간 차단된다. 10분이 지난 뒤에는 최초 본인인증이 완료된 기기 외에 다른 기기로도 접속할 수 있다.

이를 통해 추진단은 하루 예약 최대 인원인 190만명이 동시 접속하더라도 30~50분이면 예약을 끝낼 수 있을 것으로 보고 있다. 추진단은 "예약이 집중되는 오후 8시는 피하는 편이 좋다"면서 "오후 9시 이후에는 금방 예약할 수 있을 것"이라고 전했다.

