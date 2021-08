점심시간 보건소 앞에 놓인 패스트푸드

주말인 8일 서울 동작구보건소에 마련된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 선별진료소에 햄버거 등 패스트푸드 배달음식이 놓여 있다. 보건소 의료진 및 종사자의 점심식사로 보인다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1천729명 늘어 누적 21만956명이라고 밝혔다. 1천729명은 주말 기준으로 가장 많은 수치다. 직전의 주말 최다 기록은 2주 전 토요일의 1천487명으로, 이보다 242명 많다. 일상 속 감염 위험이 커지면서 의료진은 주말 쉴 틈 없이 검사를 이어가고 있다.

