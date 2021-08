블랙스톤 시총 골드만삭스에 비견…전성기 맞은 美 사모펀드 주가

[아시아경제 박병희 기자] 세계 최대 사모펀드 블랙스톤의 주가는 코로나19 회복 국면이 시작된 지난해 4월1일 이후 세 배로 올랐다. 같은 기간 S&P500 지수 상승률 83%를 훌쩍 웃돈다. 블룸버그에 따르면 지난 6일 종가 기준 블랙스톤의 시가총액은 1374억달러로 골드만삭스 1399억달러에 필적한다.

코로나19 회복 국면에서 사모펀드 주가가 전성기를 맞았다고 월스트리트저널(WSJ)이 최근 보도했다.

같은 기간 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 주가도 세 배로 올랐다. 칼라일의 주가 상승률은 160%에 달하고 아폴로 매니지먼트의 주가도 두 배로 올랐다.

WSJ는 사모펀드들의 주가가 상장 후 오랫동안 부진을 면치 못 했으나 이제 본궤도에 오른 것으로 보인다고 평했다.

블랙스톤은 세계 금융위기 직전으로 뉴욕 증시가 사상최고치를 기록하며 호황을 누리던 2007년 6월 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장했다. 블랙스톤의 공모가는 예상범위 29~31달러 중 가장 높은 31달러로 결정됐고 상장 첫 날 35.06달러로 거래를 마쳤다. 하지만 상장 후 블랙스톤의 주가는 오랫동안 공모가를 밑돌았다. 세계 금융위기가 터진 뒤 블랙스톤의 주가는 한때 5달러 아래로 추락하는 굴욕을 당하기도 했으며 2019년 초까지만 해도 공모가 수준에 머물렀다.

하지만 지난 6일 블랙스톤은 114.29달러로 거래를 마쳤다. 지난해 3월31일 주가는 41.74였다. 저금리 환경이 사모펀드 주가 상승의 배경이 됐다.

차입을 통해 기업을 인수한 뒤 수익을 남겨 매각하는 사모펀드 입장에서 저금리는 기업 인수 비용을 줄일 수 있는 배경이 된다. 게다가 저금리로 마땅한 투자처를 찾지 못 하던 투자자들은 높은 수익률을 기대하고 사모펀드에 대규모 투자금을 몰아넣었다. 사모펀드도 기존의 차입매수 중심에서 부동산, 대출, 보험 등으로 투자 영역을 넓혔다. 이같은 요인이 복합적으로 작용하면서 사모펀드 수익이 늘었고 주가가 급등하는 배경이 됐다.

블랙스톤은 지난달 22일 올해 2분기 순이익이 13억1000만달러를 기록해 지난해 2분기의 5억6830만달러에 비해 두 배 가까이 늘었다고 발표했다.

한편 KKR은 2010년 7월, 아폴로는 2011년 3월, 칼라일 그룹은 2012년 4월 뉴욕증시에 상장했다.

