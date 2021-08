지난 5월에 이어 또 코로나19 집단감염이 발생한 서울 동작구 노량진수산시장이 평소보다 한산하다. 지난 3일 종사자 1명이 확진 판정을 받은 뒤 현재까지 종사자 17명과 가족 6명이 감염됐다. 역학조사 결과 해당 시설은 소독, 발열체크 등 방역수칙을 준수했지만 확진자가 발생한 지하 작업장은 자연환기가 어려웠던 것으로 알려졌다. 방역당국은 작업장 등 일부 시설을 폐쇄했다. /문호남 기자 munonam@

