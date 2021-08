추미애 "이재명 지사직 사퇴론?… 대단히 부당한 일"

[아시아경제 박준이 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관이 여야 주자들의 이재명 경기도지사 지사직 사퇴 요구에 대해 "원칙에도 없는 문제가 돌발적으로 제기되는 것은 대단히 부당한 일"이라며 이 지사를 옹호했다.

추 전 장관은 8일 페이스북에 "며칠 전 야당에서 한다고 검증위원회를 설치해야 한다는 주장으로 시끄럽더니, 지금은 느닷없이 이 지사의 지사직 사퇴 여부를 놓고 중립을 지켜야 할 당 선관위원장까지 주장하고 나서며 공방이 벌어지고 있다"면서 이같이 밝혔다.

그러면서 "우리에게 필요한 것은 원칙"이라며 "타당성 여부를 떠나 검증위나 현직 사퇴가 필요했다면 후보 등록 이전에 결정했어야 할 일"이라고 설명했다.

그는 다른 후보들도 현직으로서의 이점을 살릴 수 있다며 지사직 사퇴에 반대했다. 추 전 장관은 "어떤 점에서 현직 지사가 선거운동에 이점을 가질 수 있는 부분이 있을 것"이라며 "저와 정세균 전 국무총리를 제외한 모든 후보가 현직을 가지고 있다"고 했다.

이어 "현직 의원인 후보들도 현직의 이점을 살려라"면서 "공약 입법이 필요한 것이 있으면 공약으로 내걸지 말고 의원으로서 지금 바로 입법을 추진하라"고 부연했다. 그는 이낙연 전 민주당 대표가 후보 등록 이후에 발의한 '토지공개념 3법'을 예로 들었다.

또 "다른 현직 의원 후보들도 마찬가지로 우리에게 필요한 개혁 법안과 민생 법안이 완성되고 처리될 수 있도록 힘을 쏟아 달라"고 강조했다.

