해수부, 초등생 대상 '여름방학 어촌체험 프로그램' 운영

초등학교 4~6학년 대상…코로나19로 실시간 온라인 시행

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부와 수협중앙회는 여름방학을 맞아 학생들이 온라인으로 어촌을 체험할 수 있는 기회를 마련하기 위해 '여름방학 온라인 어촌체험 프로그램'을 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 19~27일 9일간 초등학교 4~6학년 200명을 대상으로 진행된다. 19일 '인간과 바다'를 주제로 한 사전교육을 시작으로 매일 오후 3시 40분간 독살체험, 조개잡이, 배낚시, 해녀체험, 수산시장 방문, 맨손어업, 수상스포츠 등 어촌의 직업이나 생활을 체험해 볼 수 있는 교육이 진행될 예정이다.

이를 통해 참가 학생들은 충남 서산, 전북 고창, 강원 양양 등 어촌의 모습을 실시간으로 접하고, 채팅을 통해 궁금한 점이나 소감을 남기고 답변을 받을 수도 있다.

해수부는 참가 학생들에게 조개 장식품 만들기, 해초비누 만들기, 모래아트 등 교구로 구성된 가정학습용 어촌체험 꾸러미를 사전에 제공해 집에서 활용할 수 있도록 할 예정이다. 이를 활용해 교구를 만든 후 체험 활동 보고서를 제출한 우수 참가자 20명에게는 향후 10만 원 상당의 수협상품권도 증정한다.

참가자는 오는 10~13일 모집하며 자세한 내용은 수협중앙회에 문의하거나 어촌사랑 누리집을 참고하면 된다.

