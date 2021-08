"저런 모습 보이면 안 된다"…박찬호, 강백호 껌 씹는 모습에 일침

[아시아경제 권서영 기자] 2020 도쿄올림픽의 KBS 야구 해설위원 박찬호가 야구 대표팀 선수 강백호의 태도를 지적했다.

7일 한국 야구 대표팀은 일본 요코하마 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 야구 동메달 결정전에서 도미니카공화국과의 경기에서 패배하며 최종 4위에 머물렀다. 한국 대표팀은 2-5로 뒤지고 있던 경기를 5회말 6-5로 뒤집으며 극적인 역전에 성공했다. 그러나 8회초 연이은 도미니카공화국의 반격을 막아내지 못하고 5점을 내주며 6-10의 재역전을 허용했다.

문제의 광경은 네 점 차로 뒤지게 된 8회초 2사 1루 상황에서 포착됐다. 중계화면에는 강백호 선수가 더그아웃에 기댄 채 입 밖으로 껌을 씹으며 경기를 관전하는 모습이 잡혔다. 이 모습을 발견한 박찬호 의원은 "강백호의 모습이 잠깐 보였는데, (저러면) 안 된다"고 발언했다. 이어 "비록 질지언정 우리가 보여줘서는 안 되는 모습을 보여주어서는 안 된다"며 "계속해서 미친 듯이 파이팅을 해야 한다. 끝까지 가야 한다"고 강조했다.

당시 경기는 8회초로 한국 대표팀의 공격 기회는 아직 두 번 더 남아 있는 상황이었다. 박찬호 의원은 마치 패색이 짙어진 경기를 일찌감치 포기한 듯 보이는 강백호 선수의 화면 속 장면에 일침을 가한 것으로 보인다.

강백호 선수의 태도와 박찬호 의원의 지적을 두고 누리꾼들은 다양한 반응을 보였다. "껌 씹는 것 자체는 흔히 있는 일이라 문제가 되지 않겠지만 선수의 표정이 경기에 임하는 자세를 단적으로 보여준 것 같다", "프로 선수가 보일 태도는 아니지 않나. 그 자리에 있던 모두가 절박할 텐데", "그래도 어린 선수인 만큼 박찬호 의원도 경기가 끝난 뒤 지적할 수 있지 않았을까" 등의 지적이 이어졌다.

한편 강백호 선수는 이날 경기를 마친 뒤 "어렸을 적부터 꿈꿔온 올림픽을 뛰어서 정말 영광이다", "팬들에게 실망을 드려 죄송하다" 등의 말을 남겼다. 이어 "전 세계에 야구를 잘하는 선수들이 많다는 걸 새삼 느꼈다"며 "선배님들이 잘 이끌어 주셨는데 보탬이 되지 못해 죄송하다", "다음엔 경쟁력 있고 멋진 경기를 보이도록 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.

