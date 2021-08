"당신의 도전을 기억합니다" 김홍빈 대장 눈물의 영결식 엄수

유족·동료 산악인 등 49인 참석…유품, 무등산 문빈정사 안치

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 장애인 산악인 최초로 히말라야 14좌 완등에 성공하고 하산 도중 실종된 김홍빈 대장이 8일 영면에 들어갔다.

유족과 산악인 동료, 추모객들은 눈물로 김 대장의 마지막 길을 함께했다.

이날 광주광역시 서구 염주종합체육관 1층에 마련된 분향소에서는 산악인장 마지막 장례 일정인 영결식이 엄수됐다.

코로나19 여파로 참석인원이 50명으로 제한되면서 추모객 일부는 대형 스크린을 통해 김 대장의 돌아올 수 없는 등반을 함께했다.

이 자리에는 이용섭 광주시장, 송영길 더불어민주당 대표, 이인영 통일부 장관, 이낙연 전 국무총리, 정세균 전 국무총리, 박용진 국회의원 등 정치권 인사들과 산악인, 광주시민이 모여 고인의 마지막을 배웅했다.

영결식은 진혼곡, 개식, 묵념, 약력보고, 추모영상, 조사, 애도사, 추도사, 헌시, 조가, 가족대표 인사, 헌화 및 분향 등의 순서로 진행됐다.

김 대장의 생전 모습이 스크린을 통해 영상으로 나오자 참석자들은 마스크 안으로 흘러 내리는 눈물을 훔쳤다.

김 대장의 부인이 헌화와 분향을 하고 오열하자 영결식장 내부에서도 잇따라 울음소리가 터져 나왔다.

이용섭 광주시장은 추도사를 통해 “김홍빈 대장은 머나먼 길을 떠났다. 그의 빈자리는 이제 우리가 채워가겠다”며 “나눔과 연대의 광주정신으로 함께했던 그의 삶을 기억하고 다음 세대에 자랑스러운 역사로 남길 것”이라고 고인의 명복을 빌었다.

이어 정치권 인사들도 눈물을 훔치며 김 대장의 명복을 빌었다.

김 대장의 유품은 무등산 문빈정사 납골당에 안치된다.

한편 김홍빈 대장은 지난달 18일 히말라야 브로드피크 완등에 성공한 뒤 하산 과정에서 조난됐다.

다음날 러시아 구조대에 의해 발견돼 구조되던 중 다시 추락해 실종됐다. 헬기까지 동원돼 수색에 나섰지만 찾지 못하면서 김 대장의 유족은 2차 사고가 우려된다며 수색 중단을 요청했다.

장례는 지난 4일부터 이날까지 산악인장으로 치러졌다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr