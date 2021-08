폭염에 제철 과일·채소 가격 폭등…제수용 과일도 비상

[아시아경제 이승진 기자] 연일 계속되는 폭염에 제철 과일과 채소의 가격이 치솟고 있다. 불볕 더위에 작황이 부진한 가운데 수요가 늘어나면서다.

8일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 수박 한 통의 소매가격은 2만5124원으로 전년 대비 34.1% 비싼 가격에 거래됐다. 여름철 수요가 증가하는 가운데 폭염에 따른 작황 부진으로 출하량이 감소하며 한달 연속으로 가격 오름세를 기록했다.

지난달 1만8000원~2만원이던 수박 한통의 가격은 3만원 가까이 껑충 뛴 곳도 있었다. 최근 몇년간 수박 한 통의 가격은 3만원을 넘긴 적이 없었다. 수박은 밤 기온이 20도 초반일 때 잘 크는데 최근 열대야로 재배지 기온이 25~27도까지 치솟으면서 제대로 크지 못한 영향이다.

참외, 포도 등 제철 과일도 폭염으로 가격이 크게 올랐다. 참외는 지난 2일 기준 10개의 소매가격이 1만6707원을 기록하며 전년 대비 22.1% 비쌌다. 포도 캠벨얼리 품종 1㎏은 1만235원으로 지난해 같은 기간 대비 16.6% 가격이 올랐다.

폭염으로 인한 작황 부진으로 추석 제수용 과일도 비상이다. 사과의 경우 후지 10개의 가격이 3만2945원으로 전년 대비 19.8% 올랐다. 배 신고 10개의 가격은 5만3764원으로 지난해 대비 51.6% 비싸게 거래됐다. 사과와 배 모두 추석을 앞두고 수요가 증가하며 가격이 더 오를 것으로 전망된다.

