구리시, 어린이 보호구역 '노란 신호등' 전면 교체

총 19개소 신호등 529대 교체 완료

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시는 "어린이 보호구역 내 '노란 신호등' 교체 공사를 완료했다"고 8일 밝혔다.

시에 따르면, 지난달 5일부터 관내 어린이 보호구역 초등학교 6개소, 164대의 기존 신호등을 노란 신호등으로 교체했다.

이에 앞서 2018년부터 인창초 어린이 보호구역 내 일부 신호등을 교체했으며, 지금까지 초등학교 16개소, 유치원 3개소 등 총 19개소 신호등 529대를 노란 신호등으로 전면 교체했다.

시는 또, 어린이 보호구역에 보도와 같은 높이의 횡단보도 설치와 횡단보도 주변 '옐로 카펫' 5개소, '노란 발자국' 3개소 설치도 끝냈다.

안승남 시장은 "앞으로도 어린이 보호구역에 신규 설치하는 신호등과 지주 일체를 노란색으로 시공하고, '옐로 카펫' 등을 지속적으로 확충해 어린이들이 안전하게 등·하교토록 하겠다"라고 전했다.

한편, 'TAAS (경찰청 교통사고 분석 시스템)'에 따르면, 지난해 1월부터 올해 8월까지 구리시 어린이 보호구역 내 어린이 교통사고는 발생하지 않았다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr