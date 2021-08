쿠팡, 무더위 속 현장 직원들 건강 챙긴다…"안전수칙 준수 당부"

폭염피해 예방 '건강관리 안내' 메시지 발송

물류센터에 냉방시설 설치…추가 대책 준비

건강관리 집중 프로그램 '쿠팡케어'도 마련

[아시아경제 김보경 기자] 무더위가 지속되는 가운데 쿠팡이 현장 근무 직원들의 건강 챙기기에 나섰다.

쿠팡은 직원들의 폭염 피해를 막기 위해 전국 물류센터 및 배송캠프 직원들을 대상으로 '혹서기 건강관리 안내'를 상시 진행한다고 8일 밝혔다. 혹서기 건강관리 안내는 충분한 수분섭취, 휴식 취하기 등 개인 건강관리 수칙을 안내하고 안전수칙 준수를 당부하는 내용이다.

폭염주의보나 폭염경보가 발효되거나 체감온도가 일정 온도 이상이 되는 날에 전국 물류센터 및 배송캠프 직원들을 대상으로 사내방송, 사내 메신저, 문자 등 다양한 커뮤니케이션 채널을 통해 안내 메시지가 나간다.

지난 3일에도 전국 물류센터와 배송캠프 직원들을 대상으로 혹서기 건강관리 안내문자가 발송됐다. 쿠팡은 문자를 통해 폭염 피해를 예방할 수 있도록 개인 건강을 위한 안전수칙을 준수하길 당부했다.

쿠팡은 혹서기를 맞아 직원들이 더위를 이겨낼 수 있도록 다양한 지원책을 펼치고 있다. 전국 배송캠프와 물류센터에 시원한 생수와 얼음물 등을 매일 제공하고 있으며, 차가운 물 이외에도 추가로 아이스크림, 식염포도당 등을 제공하고 있다.

물류센터에는 각 공간별 상황에 따라 에어컨, 이동식 에어컨, 대형 선풍기 등 냉방시설을 설치했고, 휴게실과 작업공간에 대한 다양한 냉방설비 설치 등 여러 대책을 추가로 준비하고 있다.

전문 건강관리 프로그램 '쿠팡케어'도 마련했다. 의료·헬스케어 분야 전문가들이 참여한 쿠팡케어는 혈압·혈당 등 건강지표가 상대적으로 높은 직원들을 대상으로 4주 동안 업무를 멈추고 건강관리에만 집중하도록 한 업계 최초 유급 건강증진 프로그램이다.

