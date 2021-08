호남대, 하계 교수역량강화 2차 워크숍 개최

김병규 숙명여대 교수 강사 초빙…‘AI기반 감성인지 적용사례’ 주제 강연



딥러닝 등 다양한 사례 소개…김상균 강원대 교수 메타버스 3차 강연 예정

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교가 교수들의 역량강화를 위해 힘을 쏟고 있다.

호남대 AI빅데이터연구소(소장 백란)는 2021학년도 하계 교수연구역량강화를 위한 워크숍 2회차 강연을 진행했다고 8일 밝혔다.

지난 6일 오후 교내 IT스퀘어 3층 통합뉴스센터에서 열린 이번 강연에는 김병규 숙명여자대학교 교수가 강사로 초빙됐다.

김 교수는 ‘AI 기반 감성인지 적용사례’를 주제로 딥러닝의 기초부터 감성인지·감성인지요소 도출과 응용사례들로 구성한 비즈니스 모델 등 다양한 사례를 소개했다.

호남대 4차산업혁명혁신선도대학사업단(단장 정대원)과 학술정보원(원장 백란)이 주관하고 AI빅데이터연구소(소장 백란)가 주최한 이번 신기술 시리즈는 메타버스의 저자로 유명한 김상균 강원대학교 교수의 ‘메타버스, 무한한 배움의 세상을 열다’를 주제로 한 마지막 3회차 강연(25일 오전 11시)을 진행할 예정이다.

백란 소장은 “인공지능 신기술의 응용사례를 통해 호남대학교 교수들 뿐만 아니라 서울·제주·영남권역 등 대학 연구현장이 더욱 뜨겁게 논의하고 발전하는 공유의 장이 되고 있어 뿌듯하다”고 말했다.

