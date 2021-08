이환주 남원시장, “시장직 내려놓을 수도…”

민주당 남원·임실·순창 지역위원장에 강한 의지 피력

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 이환주 남원시장이 더불어민주당 남원·임실·순창 지역위원장 수행을 위해 시장직을 내려놓겠다는 의사를 표명했다.

이환주 시장은 “민주당 남원임실순창 지역위원장을 맡게 될 경우, 책임정치 실현과 지역위원장직 집중을 위해 사임할 계획을 가지고 있다”며 최근 전북의 한 인터넷 언론과 대담에서 밝혔다.

그는 또한 지역위원회 핵심 관계자와 당원 등에게 이같은 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

정치권은 이 시장의 사퇴 의사를 지역위원장에 대한 강한 의지 피력이자, 배수진 전략으로 보고 있다.

지역 정치권에서는 그간 단체장이 민주당 지역위원장을 맡을 경우, 책임정치 실종과 함께 시정 책임자가 지방선거 공천에서 광역 및 기초의원에 직·간접인 영향력을 행사하는 게 타당한가에 대한 우려가 제기되고 있다. 이를 초기에 차단하겠다는 것.

또한 3선인 이 시장이 시장 임기를 8개월 남겨두고 대형 프로젝트를 비롯한 신규사업 추진도 사실상 녹록치 않은 점도 반영된 것으로 해석된다.

무엇보다 몇 년 째 제자리에 머물고 있는 남원 공공의료대학원 설립 등 지역현안 해결을 위해 자신이 직접 정치권에 진출, 해결을 도모하겠다는 의지도 녹아 있다는 분석이다.

장기간 대행체제로 운영됐던 더불어민주당 남원·임실·순창 지역위원장 선출은 오는 10월 당 대선 후보 선출 이후 진행될 전망이다.

이르면 10월 하순께 민주당 조직강화 특위를 가동해 지역위원장을 결정할 것으로 관측되고 있다.

지역위원장은 내년 6월 치러질 지방선거에 출마할 지역 시장과 군수, 도의원, 시·군의원 등 공천에 일정 영향을 미치는 막강한 자리다.

이와함께 2024년 실시될 국회의원 선거에서도 유리한 고지를 선점하게 된다.

한편 남·임·순 지역위원장에는 이 시장을 비롯해 박희승 전 위원장 등이 각축을 벌이고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr