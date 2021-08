文대통령 "우리 여자 배구, 아름다운 도전에 아낌없는 박수"

SNS에 도쿄올림픽에서 선전한 여자배구 응원 메시지…"원팀의 힘으로 특별한 감동"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 8일 도쿄올림픽에 출전한 한국 여자배구 선수들의 선전과 관련해 사회관계망서비스(SNS)에 응원과 격려의 메시지를 전했다. 특히 문 대통령은 "아름다운 도전이었다"면서 "아낌없는 박수를 보낸다"고 밝혔다.

문 대통령은 동메달전에서 아쉽게 패배한 여자 배구 선수팀에 대해 "아쉬워하지 말기 바란다. 또 하면 된다. 지금까지처럼 자신감을 가져주길 바란다. 한 선수 한 선수 최선을 다하는 모습에 우리는 응원으로 함께했다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "우리 여자 배구 선수들이 도쿄올림픽에서 특별한 감동을 주었다. 원팀의 힘으로 세계 강호들과 대등하게 맞섰고, 매 경기 모든 걸 쏟아내는 모습에 국민 모두 자부심을 느꼈다"고 강조했다.

문 대통령은 "덕분에 국민들은 많은 용기를 얻었다"고 밝혔다. 문 대통령은 김연경, 김수지, 김희진, 박은진, 박정아, 안혜진, 양효진, 염혜선, 오지영, 이소영, 정지윤, 표승주 등 여자 배구 선수단의 이름을 호명하면서 "우리의 자랑 열두 선수의 이름을 국민과 함께 불러주고 싶다"고 말했다.

문 대통령은 "끝까지 포기하지 않고 우리의 저력을 보여준 선수들과 라바리니 감독, 코치진에게 감사하다. 특히 김연경 선수에게 각별한 격려의 말을 전한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "끝까지 애써주신 배구협회에도 감사드리며 모두가 건강하게 돌아오길 기원한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr