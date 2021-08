전남대 교수회장 선거, 같은 학과 교수 3명 나란히 입후보 '눈길'

한은미·조성준·김도형 화학공학부 교수



[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교 교수회장 선거에 같은 학과 소속 교수 3명이 나란히 입후보해 눈길을 끌고 있다.

8일 전남대에 따르면 오는 10일 치러지는 제41대 교수회장 선거에 한은미·조성준·김도형 교수(기호 순)가 입후보했다. 이들은 모두 공과대학 화학공학부 소속이다.

앞서 입후보자들은 지난 5일 용봉홀에서 유권자인 교수회 회원 1180명을 대상으로, 온·오프라인을 통해 소견 발표에 나섰다.

이번 교수회장 선거는 중앙선거관리위원회의 K-Voting 시스템이 활용되며 유권자인 교수들은 모바일 또는 개인용 컴퓨터를 이용해 선거 당일 오전 9시부터 오후 6시까지 온라인으로 투표하면 된다.

당선자는 투표 종료 후, 곧바로 진행되는 개표 결과 최다득표자로 결정된다. 임기는 오는 9월 1일부터 2년간이다.

한편 전남대 교수회는 지난 1965년 대학의 자치와 학문의 자유를 위해 교수협의회로 출발한 이후 지난 2014년 대의기구인 학칙기구로 자리잡았다.

