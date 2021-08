이재명, 네거티브 중단 선언… "이 순간부터 일체 언급 안할 것"

[아시아경제 박준이 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사가 "오늘 이 순간부터 실력과 정책에 대한 논쟁에 집중하고 다른 후보들에 대한 일체의 네거티브적 언급조차 하지 않겠다"며 네거티브 중단을 선언했다.

이 지사는 8일 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "우리 민주당 경선 과정에서 격화되고 있는 네거티브 공방에 대해 당원과 지지자들의 우려가 커지고 있다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "지난 6일 우리 당 상임고문단께서 당 지도부를 만나 네거티브 공방 과열에 대한 우려를 전하시면서 정책 경쟁으로 국민께 감동을 드려야 한다고 당부했다"며 "실제로 많은 국민들께서 실망감을 비치고 있다. 지역 순회 중에 '민주당이 집안싸움 너무 심하게 한다'는 쓴소리를 많이 들었다"고 말했다.

이 지사는 최근 같은 민주당 후보인 이낙연 전 대표와 음주운전 논란, 사면론 입장 등을 놓고 충돌한 데 이어 '조폭 사진' 폭로전까지 벌이는 등 네거티브 공세를 펼쳐왔다.

그러면서 "우리는 다시 원팀 정신으로 뭉쳐야 한다"며 "치열하게 경쟁하되 나의 승리보다 더 중요한 민주당의 승리를 위해 단결해야 한다. 우리 민주당은 김대중, 노무현, 문재인의 이름 앞에 늘 한뜻 한마음이었다"고 역설했다.

이어 네거티브 중단과 함께 당내 후보들과의 소통채널 구성도 제안했다. 그는 "우리 당 후보들에게 캠프 상황실장 등 적절한 수준의 상시 소통채널 구성을 제안한다"며 "후보 간 신상이나 사실에 대한 확인이 필요한 경우 언론이 아닌 캠프 간 소통채널에서 먼저 확인과정을 거침으로써 불필요한 의혹 제기와 공방이 발생하지 않게 하면 좋겠다"고 했다.

또 당 지도부와 선거관리위원회를 향해 "사실에 기반한 공정한 경선이 진행될 수 있도록 적극적인 노력이 반드시 필요하다"며 "명백한 허위사실에 기초한 음해나 의혹 제기에 대해선 즉각적이고 신속한 대응 조치를 취해주길 요청한다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr