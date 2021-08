[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 7일 밤 10시37분께 대구시 달서구 성서공단에 있는 헌옷 수출업체에서 불이 났다.

이 불로 공장 1개동이 전소됐다. 다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방당국은 소방차 51대, 인력 150여명을 투입해 화재 발생 3시간 만인 8일 오전 1시48분께 큰 불길은 잡고 잔불을 진화하고 있다.

경찰과 소방당국은 화재가 진화되는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

