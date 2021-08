광주자치경찰, 치안 정책 수립 '여론조사' 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 자치경찰위원회는 시민을 대상으로 광주형 치안정책 수립을 위한 광주자치경찰 인식도 및 정책수요 여론조사를 2회에 걸쳐 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 조사는 지역과 연령별 비례 할당된 시민 1000여 명에 대한 전화면접 조사방식으로 진행된다.

특히 정책수립에 시민의 의견을 적극 반영하기 위해 1차는 9일부터, 2차는 11월에 실시할 예정이다.

설문은 14개 문항으로 7월 전면 시행된 자치경찰에 대한 인식도, 정책 참여방법에 대한 선호도, 지역 치안 안전도에 대한 평가, 치안 정책 수요 우선 순위 등으로 구성됐다.

또 1호 시책인 어린이 교통안전 종합대책에 대한 만족도와 교통안전 위협요소, 교통 약자 보호를 위한 자치경찰 활동 및 아동, 여성, 청소년, 노인, 장애인 등 사회적 약자보호에 필요한 대책 등도 포함됐다.

이를 통해 기존 온라인 정책 제안과 달리 생활 속 일반 시민들이 자치경찰에 대해 실제 체감하고 요청하는 사항에 대한 구체적인 결과가 도출될 것으로 기대된다.

위원회는 두 차례 조사의 변화추이를 분석해 기획 단계부터 함께 한 광주경찰청과의 시책 추진 자료로 활용하는 등 자치경찰제가 안착되도록 지원할 계획이다.

김태봉 자치경찰위원장은 “그동안 제도적 기반 마련과 협업을 통한 지역 맞춤형 시책 발굴에 주력해왔다”며 “많은 시민이 참여하는 이번 조사결과를 적극 반영해 주민 맞춤형 치안 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr