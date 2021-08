눈물 글썽인 최재형 아내 "이제 내가 도울 차례"…대권 지지에 발벗고 나선 가족들

[아시아경제 권서영 기자] 최재형 전 감사원장의 대권 도전에 가족들이 지지를 표하고 나서 화제다.

7일 최 전 원장의 부인 이소연 씨는 유튜브 채널 '최재형TV'에 출연해 "이제 내가 도움을 드릴 차례인 것 같다"고 밝혔다. 이 씨가 공개적인 인터뷰에 나선 것은 이번이 처음이기에 이목을 끌었다.

해당 인터뷰는 지난 4일 국민의힘 대권 주자들이 용산구 동자동의 쪽방촌을 찾아 봉사활동을 한 날 진행됐다. 이씨는 대선 출마 선언으로 행사에 불참한 최 전 원장을 대신해 봉사활동에 참여했으며, 이날 인터뷰에서 최 전 원장을 두고 "항상 나를 아껴주고 도와줬던 사람이다"라고 밝혔다. 이어 영상 편지를 보내는 대목에서는 눈물을 글썽이며 "이제는 내가 그렇게 살아야 할 때가 온 것 같다"고 덧붙였다.

또 최 전 원장의 장녀 최지원 씨는 지난 5일 자신이 운영하는 사회관계망서비스(SNS) 계정에 설거지를 하는 최 전 원장과 주방에서 음식을 만드는 남성들의 뒷모습을 담은 사진을 공개해 화제를 모았다. 이는 최 전 원장의 가족이 설 모임에서 애국가를 4절까지 제창한다는 사실이 알려지며 일어난 이른바 '며느리 논란'에 반박하기 위한 것으로 풀이된다.

이 외에도 최 전 원장의 아들 최영진 씨 역시 아버지를 향한 지지를 보낸 바 있다. 최영진 씨는 지난달 20일 자신의 페이스북에 "이미 많은 분들이 아시다시피 저는 입양되었다"며 "아빠가 이런 점을 더 언급했으면 하고 전했으면 좋겠다", "그래야 많은 아이들이 저처럼 극복할 수 있는 발판과 밑거름이 될 수 있기 때문이다" 등의 글을 남겼다. 이는 이경 전 민주당 부대변인이 입양 사실을 그만 언급하라고 주장한 것을 겨냥한 말이었다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr