전남도, 학교 우유급식 확대한다

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 학교 우유급식을 확대한다.

도는 전국 최초로 지난 3월부터 도내 전체 초등학생까지 우유급식 무상지원을 확대함에 따라 국비 11억 원을 추가 확보, 시군 재정부담을 완화했다고 8일 밝혔다.

이는 전남도가 초등학생의 건강 증진을 위해 농식품부에 지속 건의해 반영된 데 따른 것이다.

도는 올해 국비 63억 원, 지방비 42억 원 등 총 사업비 105억 원을 들여 초등학교를 포함한 중·고등학교 등 총 853개교 13만2000여명 학생에게 우유급식을 지원한다.

지난해는 5만7000명에게 61억 원 규모를 지원한 바 있다.

지난해까지 무상지원 대상은 학생수 240인 이하 학교, 도서벽지학교, 다자녀 가족 자녀, 저소득층 학생이었다. 올해부터는 전체 초등학교, 240인 이하 중·고교, 도서벽지 학교, 3자녀 이상 가구 학생으로 대폭 확대했다.

학교우유급식 지원 확대를 위해 지난해 9월부터 시군, 교육청, 낙농육우협회 전남도지회 등과 수차례 협의해 왔다. 지난 2월에는 전남도의회에서 발의한 ‘학교우유급식 지원조례’가 전국 최초로 되기도 했다.

박도환 전남도 축산정책과장은 “초등학생 전체 무상 우유급식은 필수 영양소 섭취가 필요한 학생들의 성장기 발육과 건강 증진에 도움이 될 것”이라며 “우유 소비 확대로 낙농가의 어려움이 조금이나마 해소되길 바란다”고 말했다.

