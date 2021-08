경기경제청, ESG·RE100 관련 기업 투자유치 적극 나선다

[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기경제자유구역청이 정부의 탄소중립 정책과 경기도 '평택항 탄소중립 수소복합지구' 조성계획에 맞춰 경기경제자유구역에 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조), RE100(재생에너지 100% 이용) 관련 기업 투자유치에 적극 나선다.

앞서 경기도는 지난 달 26일 평택시 등 민ㆍ관 단체와 '평택항 탄소중립 수소복합지구 선포 및 투자ㆍ업무 협약식'을 체결했다.

이날 협약에 따라 도는 2040년까지 평택시 원정지구~만호지구~포승지구~평택항을 잇는 탄소중립복합지구 조성을 추진한다.

경기경제청은 지구 조성계획에 맞춰 평택 포승(BIX)지구에 친환경 전기차 클러스터를 조성한다. 이를 위해 지난해 8월에는 수소차 핵심인 수소연료전지(스택) 개발업체인 현대모비스를 유치했다.

또 지난 6월에는 전기차 소재 및 친환경 부품 업체 위주로 투자유치 활동을 전개, 전기차용 패스너(볼트) 제조업체인 영신금속공업, 친환경 이산화탄소 저감장치를 생산하는 이화산업 등 4개 업체와 445억원 규모의 투자협약을 체결했다.

경기경제청은 평택 포승지구에 투자하는 기업과 투자협약 시 탄소저감을 위한 친환경 시설 조성을 권고하고, 하반기에는 입주기업을 대상으로 ESG와 RE100을 주제로 한 기업 간담회를 개최한다.

아울러 경기경제청 직원들을 대상으로 저탄소 사회에 적응할 수 있도록 ESG와 RE100 전문가 초청 교육을 실시해 전문성도 강화할 계획이다.

이진수 경기경제청장은 "평택 수소도시 기반조성과 탄소저감에 기여하기 위해 포승지구에 이어 현덕지구도 수소 인프라 및 스마트 물류 등 4차 산업혁명을 선도하는 경제도시로 개발할 계획"이라고 설명했다.

