홍준표 "정부 인사에 李·朴 형 집행정지, 이재용 가석방 요청"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 정부 인사에게 수감 중인 이명박·박근혜 전 대통령의 형 집행정지와 이재용 삼성전자 부회장의 가석방을 요청했다고 밝혔다.

홍 의원은 8일 페이스북을 통해 "지난주 정부 인사와 만나 두 전직 대통령에 대해 형 집행정지와 이 부회장 가석방을 요청했습니다"라고 말했다.

그는 "8.15를 넘기면 이제 그 문제는 문재인 정권이 끌려가는 입장이 되니 정국 주도권을 가지고 있을 때 대화합 조치를 해 달라고 요청했다"라며 "더 이상 분노와 증오, 복수를 멈추고 대화합의 8.15를 맞이해야 한다"고 주장했다.

이어 "건강과 반도체 전쟁의 승리를 위해서 이번 8.15에는 특단의 조치가 있기를 기대한다"고 강조했다.

한편 정치권에선 광복절을 앞두고 두 전직 대통령, 이 부회장 등에 대한 특별사면 가능성이 제기되고 있지만 박범계 법무부 장관은 이를 부인했다. 박 장관은 지난달 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 "지금 사면한다면 8.15 특별 사면이 가능할 텐데 시기적으로 사실상 불가능하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

