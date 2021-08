HMM, 이번주 파업 갈림길…해상노조 마지막 교섭

오는 11일 4차 교섭 진행

사측, 두 자릿수 인상부담

결렬 시 중노위 조정신청

[아시아경제 이동우 기자] 국내 최대 원양 컨테이너선사인 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 이 임금 및 단체협상(임단협)에서 난항이 지속되는 가운데 이번주 해상노조의 마지막 교섭 결과가 향후 파업의 분수령이 될 전망이다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 노조 측은 사상 최대 실적을 기록 중인 올해 8년 간 동결된 임금 정상화가 필요하다고 주장하는 반면 사측과 채권단은 해운재건을 위해 정부가 3조원이 넘는 공적 자금을 투입한 만큼 글로벌 선사로 거듭나기 위한 내실 강화가 우선이라는 입장이다.

11일 4차교섭…노사 임금인상률 25% vs 5.5% 신경전

8일 해운업계에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 해상노조는 오는 11일 사측과 4차 교섭을 진행한다. 해상노조는 앞서 세 차례의 교섭에서 8년 간 동결한 임금을 정상화하기 위해 25%의 인상률을 제시했지만 사측은 5.5%를 제안하며 견해차를 좁히지 못하고 있다.

해상노조 측은 마지막 4차 교섭마저 결렬될 경우 즉각 중앙노동위원회의(중노위)에 쟁의조정을 신청한다는 계획이다. 이는 지난달 교섭을 끝마친 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 육상노조와 중노위 조정안을 공동 대응하기 위한 것으로 오는 19일까지 진행한다.

다만 두 노조는 조정에 들어가면 중노위가 노사 양측의 주장에서 한 발 물러난 타협안을 제시할 가능성이 높은 만큼, 임금 정상화를 이끌어내기 어렵다고 판단될 경우 파업 준비를 위한 노조 찬반투표를 단행할 방침이다.

노조 측은 파업 절차로 해상근로자들의 초과근로를 중단하는 방안을 우선적으로 검토하는 중이다. 그동안 규정된 초과근무 기준을 넘어서는 운항을 중단해 근로자 법적 권리를 지키는 동시에 사측을 압박하겠다는 포석이다.

노조는 그동안 근로시간 평가가 제대로 이행되지 않는 등 선원의 근로 가치가 평가절하되고 있다고 지적했다. HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 의 평균 연봉은 지난해 기준 약 6900만원으로 국내 중견 해운사 대비 약 2000만원 낮은 수준이다.

HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 호소

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 임단협 난항에 따른 파업 리스크가 불거지자 육·해상 노조는 청와대를 찾아 정부의 지원을 호소했다.

앞서 지난 4일 김진만 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 육상노조 위원장과 전정근 해원노조 위원장은 청와대 내 연풍문에서 시민사회수석실 관계자와 면담했다.

두 위원장은 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 직원들이 회사 회생과 해운 재건 계획을 위해 수 년 간 열악한 환경에서 근무해왔지만 사측과 KDB산업은행이 공적자금 투입을 이유로 임금인상에 난색을 보이고 있다고 전달했다. 또 실제 파업에 돌입할 경우 수출 물류대란이 불가피하다는 점을 강조하며 노조가 파업에 피할 수 있게 도와달라고 요청했다.

이 자리에서 전 위원장은 선원들의 열악한 처우를 호소하는 '대통령께 보내는 서신'을 전달, "대통령의 결단과 추진력의 결실인 해운 재건 계획으로 수출 대란은 물론 수출입기업 몰락도 막을 수 있었다"면서도 "그 해운 재건에는 선원이 없었다"고 말했다.

그러면서 "대통령이 '사람이 먼저다'라고 강조했는데 '배가 먼저다'라고 느껴지는 상황"이라며 "어떻게든 배가 서는 일이 없도록 파업에는 나서고 싶지 않지만 지금 형국이 저희를 파업으로 내몰고 있다. 배가 서지 않도록 도와달라"고 거듭 호소했다.

사측, 임금 인상 필요성 공감…두 자릿수는 부담

사측 또한 노조 파업 시 실적 급락 및 국내 수출기업의 '물류 대란'이 심화할 것을 우려해 올해 적절한 임금 인상의 필요성을 인식하고 있다.

다만 업계는 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 이 KDB산업은행 등 채권단과 공동으로 자금 관리를 맡고 있어 노조가 요구하는 두 자릿수 임금 인상률을 받아들이기 어려울 것이라는 분석이 지배적이다. 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 사장을 비롯해 임원진이 올해 임금 인상안을 결정하더라도 채권단이 이를 승인하지 않으면 불가능하기 때문이다.

특히 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 지분의 24.9%를 보유한 KDB산업은행은 해운재건을 위해 정부가 3조원이 넘는 공적 자금을 투입한 만큼 글로벌 선사로 거듭나기 위한 내실 강화가 우선 필요하다는 입장이다. 올해 사상 최대 흑자 기록을 기록하고 있지만 지난해 1분기까지 20분기 연속 적자를 기록하는 등 전환기에 과도한 인상은 장기적으로 자칫 경영 부담이 될 수 있다는 우려다.

한편 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 은 올 1분기 창사 이래 최대 분기 실적인 영업이익 1조193억원으로 흑자 전환했고, 매출은 2조4280억원으로 전년 동기 대비 85% 증가했다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 450 등락률 +1.14% 거래량 4,346,848 전일가 39,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 HMM, 다음주 마지막 교섭…파업 분수령HMM 노조 "파업 피할 수 있게 도와달라"…청와대에 도움 요청HMM, 부장급 관리직도 "임금 정상화 필요" close 의 올 2분기 매출은 2조6358억원, 영업이익 1조1658억원으로 분기 최대 실적을 또다시 경신할 것으로 전망했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr