[국제이슈+] 불타는 남유럽...50도 폭염 속 산불확산

[아시아경제 이현우 기자] 터키와 그리스 등 남부유럽 지역의 거대한 산불이 계속 확산되면서 유럽 각국에서도 소방관을 현지로 급파하는 등 산불진화에 총력을 기울이고 있습니다. 지구온난화와 기상이변에 따라 한낮에 섭씨 50도까지 오르내리는 폭염 속에 곳곳에서 산불이 일어나면서 앞으로 피해국가는 더욱 늘어날 것이란 우려도 나오고 있죠.

7일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 국토 전역이 산불에 휩싸인 그리스는 강한 바람을 타고 산불이 확산되면서 수도 아테네까지 산불이 번지고 있는 것으로 알려졌습니다. 현재 1450명의 소방관이 화재현장에 투입됐고, 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 전역에서 그리스 산불진화를 돕기 위해 소방관들이 파견됐지만 진화에는 역부족인 상황입니다.

유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 이번 산불의 피해면적은 지난 2008년 이후 유럽에서 발생한 화재 피해규모 평균보다 2배 이상 넓은 것으로 알려졌습니다. 지구온난화에 따라 이 지역 평균기온이 예년보다 1.2도 이상 높아졌고, 최근 낮 최고기온이 50도를 넘나드는 폭염이 이어지면서 자연발화 현상으로 곳곳에서 산불이 일어난 것으로 추정되고 있죠.

불타는 그리스...올림픽 기간 중 올림피아도 위협받아

2020 도쿄올림픽이 한창 진행되는 동안 고대 올림픽 발상지이자 성화가 채화되는 그리스 올림피아시도 크나큰 산불피해를 봤습니다. 산불은 현재 펠로포네소스 반도 전체로 확산돼 수도 아테네에서도 주민들이 대피하기 시작했죠. 그리스와 인접한 북마케도니아와 알바니아에서도 주민대피령을 내리고 비상사태를 선포한 상황입니다.

앞서 5일 올림피아 산불 현장을 찾은 키리아코스 미초카티스 그리스 총리는 "인간의 능력으로 할 수 있는 모든 것을 다하고 있다"고 밝혔지만, 강한 폭우가 내리거나 기온이 낮아지지 않는 이상 불길을 잡기는 매우 어려울 것으로 보고 있습니다.

국토 절반 이상이 산불에 시달리는 터키...불길 잡히나

그리스보다 앞서 산불이 발생한 터키는 국토 절반 이상이 화재에 시달려 막대한 손실이 발생했고, 그나마 불길이 잡혀가고 있다고 밝혔습니다. 이날 터키 농림부는 성명을 통해 "터키 전체 81개주 중 47개주에서 200건 이상의 화재가 발생했으며, 현재 5개주에서 13건의 화재가 진압 중"이라고 집계했습니다.

터키 정부는 이번 산불의 원인을 방화로 추정하고 용의자들도 체포했다고 밝혔습니다. 터키 국가 헌병대인 잔다르마는 지난 2일 무을라주 밀라스에서 화염병으로 불을 지르고 달아난 4명 중 3명을 체포했고, 다른 용의자 3명은 지난 3일 무을라주 보드룸에서 차 안에서 담배꽁초를 버려 산불을 일으킨 혐의로 체포했습니다.

다행히 산불이 극심했던 터키 안탈리아와 마나브갓 등 지역에 폭우가 내리기 시작하면서 남서부 지역 산불이 잡히기 시작했다고 알려졌죠. 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령도 6일 모스크 기도회를 가진 직후 가진 기자회견에서 "훼손된 산림 복구를 위해 연말까지 1인당 3그루씩 나무를 심게 해 2억5200만그루의 나무를 심겠다"고 밝혔습니다.

