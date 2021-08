전국민 뛰어든 주식시장…계좌수 사상 첫 5000만 돌파

5개월 새 1000만개 증가

카뱅, SK바사 등 IPO 대어 등장 영향

[아시아경제 이민우 기자] 주식 투자 열풍이 거세지면서 주식 계좌 수가 사상 최초로 5000만개를 넘어섰다.

8일 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 주식 거래 활동 계좌 수는 5002만6237개로 집계됐다. 지난 3월19일 4000만개를 돌파한 이후 5개월 새 1000만개가 늘어났다. 주식 거래 활동 계좌는 예탁자산이 10만원 이상이면서 최근 6개월간 한 차례 이상 거래가 이뤄진 위탁매매계좌 및 증권저축계좌를 뜻한다.

주식 거래 활동 계좌 수는 2007년 7월 1000만개를 돌파한 데 이어 2012년 5월 2000만개를 넘어섰다. 코로나19 확산으로 증시가 하락하던 지난 3월에 3000만개를 기록한 뒤 빠르게 늘어났다.

특히 최근 코스피가 사상 최초로 3300선을 돌파하는 한편 코스닥도 2000년대 초반 '닷컴 거품' 이후 처음으로 1000선을 넘어서는 등 신규 투자자가 유입된 영향으로 풀이된다. 여기에 올해 들어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 16,100 등락률 +29.98% 거래량 59,402,373 전일가 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 시총 2334兆…카뱅 흥행에 한 달새 20兆↑“서린바이오” 후속! 역대급 바이오株! “카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주! close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 36,500 등락률 +17.55% 거래량 4,194,389 전일가 208,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 시총 2334兆…카뱅 흥행에 한 달새 20兆↑혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위'상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보 close , SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 4,000 등락률 -1.85% 거래량 294,166 전일가 216,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 시총 2334兆…카뱅 흥행에 한 달새 20兆↑상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보카뱅 까봤더니.. 따상은 실패 close (SKIET) 등 '대어' 들이 기업공개(IPO)를 진행하면서 공모주 청약에 참여하려는 열기도 반영된 것으로 보인다.

앞으로도 위탁매매계좌뿐만 아니라 개인종합자산관리계좌(ISA), 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 등도 활성화되면서 꾸준히 증시에 자금 유입이 이어질 것으로 예상된다. ISA 세제 혜택 제공 법안과 퇴직연금 사전지정운용(디폴트옵션) 도입 논의 등 정책적인 움직임도 이를 뒷받침하고 있다. 여기에 카카오페이, LG에너지솔루션, 현대중공업 등 IPO '대어'로 꼽히는 기업들도 하반기에 상장할 전망이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr