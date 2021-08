SK이노 이사회, 지배구조 평가기관에 거버넌스 체계 소개 마련

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 2,000 등락률 +0.84% 거래량 586,808 전일가 238,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [굿모닝증시] '어게인 3300'SK이노, 10월 1일 'SK배터리' 출범…내년 IPO 가나(종합)SK이노, 배터리 매출 상반기만 '1兆 충전'…내년 IPO 가나 close 이 회사와 이사회가 공동으로 구축해온 지배구조 혁신 내용과 추진방향을 평가 기관 및 기관투자자들에게 소개하며 시장과 소통에 나섰다. 모범적인 거버넌스 구조를 확립해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 체계를 완성하기 위한 차원이다.

은 이사회의 최근 김종훈 의장 주관으로 아시아기업지배구조연합(ACGA) 및 회원사들에게 이사회 중심 경영을 강화해온 발자취와 추진중인 현안을 소개하고 더 나은 지배구조를 구축하기위한 피드백을 받는 시간을 가졌다고 8일 밝혔다. 이 행사는 4일 화상으로 진행됐다.

이사회는 최근 회사의 ESG 전반에 주도적으로 참여해 ▲그린 중심 성장 전략을 발표한 '스토리 데이' 개최 ▲온실가스 감축 구체적 이행계획 담은 '넷제로 특별보고서' 발간 ▲ ESG 중심으로 기존 지속가능성보고서를 ESG 중심으로 확대 개편한 'ESG 리포트' 발행 등 시장과 소통을 강화하고 있다.

ACGA는 아시아 지역 기업들의 올바른 지배구조 정착을 목적으로 설립된 비영리 단체다. 기업들의 지배구조를 평가해 순위를 발표할 뿐 아니라 정기적인 세미나와 보고서를 통해 기업 지배구조 현황을 살피고 개선방향을 제시한다.

ACGA에는 APG(APG Asset), 블랙록(BlackRock), BMO(BMO Global Asset Management), 피델리티(Fidelity), 헤르메스 펀드(Hermes Fund Managers), JP모건(JP Morgan Asset Management), 매뉴라이프(Manulife Invest management), UBS에셋(UBS Asset Management) 등 대형 투자기관들을 비롯해 100곳이 넘는 기관이 회원사로 참여 중이다. 의 지배구조에 대한 시장의 관심이 반영하듯, 이번 설명회에는 다수 기관투자자들이 참석했다.

김종훈 이사회 의장은 의 지배구조 강화 내용을 상세히 설명하면서 "한국 기업들은 거버넌스 분야에서 선진국 기업들보다 낮은 점수를 받고 있어, 주식시장에서 평가절하되는 원인이 된다"며 " 은 이를 개선하고자 2019년부터 사외이사 이사회 의장 체제로 전환했고, 올해부터는 이사회가 CEO의 평가보수승계(성과 평가, 보수 결정, 선임) 관련 의결권을 행사한다"고 밝혔다.

또한 "이사회의 독립성과 전문성을 지속적으로 강화해 기존 ‘카본 비즈니스’ 중심의 사업구조를 ‘그린 비즈니스’로 전환하는 파이낸셜 스토리 실천을 가속화하여 기업가치를 제고하는데 주도적인 역할을 해 나갈 것"이라고 강조했다.

김종훈 이사회 의장은 지배구조 현황에 대한 설명을 마친 후 회의에 참석한 투자자들로부터 지배구조를 더욱 강화하기 위한 질문과 피드백을 받고, 시장의 목소리를 경영에 실질적으로 반영해 ESG 경영을 더욱 구체화하고 투명하게 공개하겠다고 약속했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr