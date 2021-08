휴가철 영향 본격화로 신규 확진자 주말 역대 최다…비수도권 첫 700명대(종합2보)

9일부터 직계가족도 3단계서 4명까지만 모일 수 있어

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 신규 확진자가 8일 1729명으로 주말 역대 최다를 기록하면서 확산세가 더욱 거세지고 있다. 특히 비수도권 확진자는 1차 대유행 이후 처음 700명대를 돌파하면서 휴가철을 맞아 전국 확산이 본격화되고 있다는 분석이다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1729명 늘어 누적 21만956명이라고 밝혔다. 전날보다 94명 줄었지만 33일 연속 네 자릿수를 이어가면서 확산세가 꺾일 기미를 보이지 않고 있다.

통상 주말에는 검사건수가 감소함에 따라 확진자가 줄어드는 경향을 보이지만 최근 전체 확진자 규모가 증가하고 7월 말 8월 초 성수기를 맞아 전국 이동이 활발히 이뤄지면서 주말에도 확진자가 급증하는 경향을 나타내고 있다.

비수도권 비중 4차 대유행 이후 최고치…부산·경남 세 자릿수

유행의 중심지인 수도권은 물론 비수도권 지역도 비상이 걸렸다. 이날 서울 441명, 경기 456명, 인천 70명 등 수도권에서 총 967명의 환자가 발생해 국내발생의 57.9%를 차지했다.

비수도권은 부산 145명, 경남 117명, 충남 82명, 울산 58명, 대구 57명, 충북 54명, 경북 53명, 대전 33명, 광주 29명, 강원 25명, 전북 20명, 전남 18명, 세종 7명 등 총 703명대로 전국 곳곳에서 확진자가 속출했다. 비수도권 확진자 비중은 이날 42.7%까지 치솟아 4차 대유행 이후 최고치를 찍었다.

해외유입 확진자는 59명으로 이 가운데 16명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다. 이들의 유입 추정 국가를 보면 우즈베키스탄이 17명으로 가장 많았다.

사망자는 전날보다 5명 늘었으며, 국내 평균 치명률은 1.01%다. 위중증 환자도 총 376명으로 9일 연속 300명을 웃돌면서 증가하고 있다.

수도권은 물론 비수도권에서도 확산세가 이어지면서 정부는 현행 '사회적 거리두기'를 오는 22일까지 2주 더 연장하기로 했다. 수도권 4단계가 4주째, 비수도권 3단계가 2주째 시행 중이지만 확산세가 잡히지 않기 때문이다.

확산세가 꺾이지 않으면서 정부는 일부 방역수칙을 조정해 9일부터 적용키로 했다. 이에 따라 가족모임 관련, 직계가족 모임은 3단계부터 사적모임의 예외를 적용하지 않으며, 직계가족이라도 3단계에서는 4명까지만 모일 수 있다.

상견례는 3단계에서 8인까지 허용한다. 돌잔치는 그간 돌잔치 전문점과 기타 돌잔치로 구분돼 있던 방역수칙을 일원화하고, 3단계에서도 16인까지 모임을 허용한다. 3단계에서 권역 간 이동을 포함하는 대규모 스포츠 행사는 문화체육관광부 협의를 거쳐 시행한다.

이·미용업 영업시간 제한 대상 제외…종교시설 최대 99명까지 허용

학술행사의 경우 3단계에서는 동선이 분리된 별도 공간마다 50인 미만으로 나눠 진행해야 하며, 4단계에서는 인원 나누기 없이 50인 미만으로만 진행을 허용한다. 정규공연시설 외 시설에서의 공연은 3단계에서 6㎡당 1명, 최대 2000명까지 제한하고, 4단계에서는 정규 공연시설 외 개최가 금지된다.

반면 이·미용업은 4단계에서 오후 10시 영업시간 제한 대상이나, 대다수가 이전에 영업을 종료하는 등 제한의 실효성이 낮다는 지적에 따라 영업시간 제한 대상에서 제외한다. 4단계에서 종교시설은 수용인원 100명 이하는 10명, 수용인원 101명 이상은 10%까지 대면 종교활동을 허용하되 최대 99명까지 허용한다.

정재훈 가천의대 교수는 "40대 이하의 예방접종이 본격화되기 전까지는 확진자가 늘었다가 줄어드는 현상이 지속적으로 반복될 것"이라고 전망했다. 천은미 이대목동병원 교수는 "델타변이가 우세화됐고 신종 변이가 지속적으로 등장함에 따라 확산세가 잡힐 때까지 거리두기 재연장은 불가피하다"며 "휴가철이 끝나면 증상이 발현되지 않더라도 진단검사를 받는 것이 좋다"고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr