코스피 시총 2334兆…카뱅 흥행에 한 달새 20兆↑

SK바이오사이언스, SK IET 등 신규 상장주 상승세도 더해져

[아시아경제 이민우 기자] 코스피 시장의 몸집이 한 달 만에 20조원이 증가하며 사상 최대치로 불어났다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 16,100 등락률 +29.98% 거래량 59,402,373 전일가 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 전국민 뛰어든 주식시장…계좌수 사상 첫 5000만 돌파“서린바이오” 후속! 역대급 바이오株! “카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주! close 가 상장 첫날부터 시가총액 11위(우선주 제외)를 기록한 영향으로 보인다.

8일 한국거래소에 따르면 지난 6일 종가 기준 코스피 시장의 시총은 2334조6289억원으로 집계됐다. 종가 기준 코스피가 사상 최고치였던 지난 7월6일의 시총 2314조4174억원 대비 20조원 가량 늘어난 것이다. 특히 지수가 지난 5일과 6일 연속으로 하락해도 시총은 지난 4일 2308조1348억원보다 더 늘었다. 지난해 말 1980조5431억원과 비교하면 354조858억원(17.8%) 증가했다. 같은 기간 지수 상승폭 13.8%를 웃도는 수준이다.

카카오뱅크가 성공리에 상장한 영향으로 풀이된다. 지난 6일 코스피 시장에 상장한 카카오뱅크는 상한가를 기록하며 6만9800원으로 마감했다. 주가가 공모가 대비 78.97% 오르면서 시총도 공모가 기준 18조5289억원에서 33조1620억원으로 급등했다. 단숨에 시총 11위, 금융주 1위에 올랐다. 기존 금융주 1위인 KB금융은 같은 날 시총 21조7052억원(19위)을 기록했다.

또한 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 36,500 등락률 +17.55% 거래량 4,194,389 전일가 208,000 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 전국민 뛰어든 주식시장…계좌수 사상 첫 5000만 돌파혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위'상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보 close 와 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 4,000 등락률 -1.85% 거래량 294,166 전일가 216,500 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 전국민 뛰어든 주식시장…계좌수 사상 첫 5000만 돌파상장 땐 무조건 대박?…비상장주 투자 고위험 주의보카뱅 까봤더니.. 따상은 실패 close (SK IET) 등 신규 상장 대형주들이 상승세도 보탬이 됐다. SK바이오사이언스는 지난 6일 전날 대비 17.55% 증가한 24만4500원으로 마감했다. 지난달 26일 종가 15만7500원과 비교해 약 열흘 만에 55.23% 상승했다. 시총도 18조7043억원으로 22위에 올랐다. SK IET도 시총 27위(15조1507억원)를 기록했다.

코스닥 지수도 지난 6일 1059.80으로 연고점을 이어가며 시총이 사상 최고인 442조9433억원을 달성했다. 이로써 코스피와 코스닥 시장의 시총은 총 2777조6026억원을 기록했다.

오는 10일 기업공개(IPO) 시장의 대어로 꼽혔던 크래프톤이 상장하면서 시총이 더욱 불어날 전망이다. 공모가(49만8000원) 기준 크래프톤의 시총은 24조3512억원으로 이미 코스피 16위에 달하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr