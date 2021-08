예금보험공사, 하반기 신입 직원 21명·체험형 인턴 53명 채용 공고

[아시아경제 송승섭 기자]에금보험공사가 하반기 신입직원 21명과 체험형 인턴 53명을 채용한다고 8일 밝혔다.

예보는 이번 채용이 청년 일자리 창출 정책을 적극적으로 이행하고, 착오 송금 반환지원과 정상화·정리계획 업무 등 신사업의 효과적 수행을 위해 계획됐다.

신입직원은 8월, 체험형 인턴은 8월과 오는 11월에 걸쳐 뽑는다. 직군은 금융일반(경영) 11명, 회수조사 4명, IT 4명, 고졸(일반행정) 2명이다.

입사 지원은 공사 홈페이지를 통해 오는 17일 17시까지 가능하다. 서류전형 합격자에 한해 필기전형과 면접전형을 실시한다. 필기 시험은 다음 달 11일로 NCS와 공통과목(회계원리), 전공과목(분야별로 경영학, 법학, 전산학)을 치른다.

또 금융권 업무 경험을 제공하고 취업역량 향상 지원을 위해 총 53명의 체험형 인턴을 별도로 운용한다.

모든 시험은 서류 전형부터 최종 면접까지 ‘블라인드 채용방식’으로 이뤄진다.

또 장애인·보훈대상자·저소득층 등 사회적 약자에는 우대를 통해 더 많은 기회를 부여한다. 비수도권 지역인재의 경우 면접 참여 기준을 완화하고 최종선발 시 가점을 부여한다.

