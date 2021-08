공정위 "포장 뜯으면 '스마트 학습지' 청약철회 불가?…7개 사업자 불공정약관 시정"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 포장 개봉시 청약철회권을 제한하는 등의 스마트 학습지 사업자의 불공정약관을 시정했다.

8일 공정위는 교원구몬과 교원에듀, 교원크리에이티브, 웅진씽크빅, 아이스크림에듀, 천재교과서, 대교 등 7개 학습지 사업자들의 스마트 학습지 이용약관을 심사해 8개 유형의 불공정 약관 조항을 시정했다고 밝혔다.

스마트 학습지는 학습지 등의 콘텐츠와 태블릿PC 등의 학습기기가 결합된 거래형태다. 전용 학습기기를 구매해야만 학습이 가능한 상품이 늘고 있어 학습기기의 청약철회 등 사업자와 소비자 간 약관에 불공정한 조항이 있는지 공정위가 점검했다.

점검 결과 교원구몬과 교원에듀, 교원크리에이티브 등은 포장박스 및 상품의 개봉 시 청약 철회를 제한하고 있었다. 공정위는 소비자의 이용 등 일정한 행위 탓에 재화의 가치가 현저히 감소하거나, 재화가 훼손·멸실되거나, 재판매가 곤란하거나, 포장을 훼손해 복제가 가능한 경우 등이 아니라면 소비자의 청약철회권은 보호돼야 함에도 포장박스 및 상품의 개봉만으로 청약철회권을 제한하는 것은 타당하지 않다고 판단했다. 이에 전자상거래법 및 방문판매법에 따른 청약철회 제한 규정으로 수정해 단순포장개봉은 청약철회가 가능하도록 시정했다.

교원구몬과 웅진씽크빅은 학습중지 의사를 밝혔음에도 다음달 특정일에 해지 처리 및 환불금을 산정토록 하거나, 환불 시 사은품은 회사의 규정에 따른다고 모호하게 정하는 등 고객에게 불리하게 환불금을 산정하고 있었다. 방문판매법 시행령에 따르면 사업자는 해지 시 소비자에게 수령한 대금의 환불을 부당하게 거부해서는 안 되고, 환불 시 재화 등을 반환받은 날부터 3영업일 이내에 반환해야 한다.

고객이 청약철회 시 서면으로 해야 하고, 회사가 동의하는 경우에만 구두·전화·팩스 등의 방법으로 할 수 있었도록한 약관도 시정했다. 스마트 학습지의 수강신청을 온라인으로 할 수 있다면 청약철회 및 해지 등도 온라인으로 할 수 있어야 하기 때문이다. 또 계약 해지 등 이용제한 조치를 하는 경우 사전 통지를 하게 하고 회원은 이에 대한 이의신청 절차를 거칠 수 있도록 시정했다.

고객에게 모든 손해를 배상시키는 조항과 부당한 사업자 면책 조항도 시정했다. 회사의 귀책 사유(고의 또는 과실)가 없는 경우엔 모든 손해가 아닌 고객의 침해행위에 따라 발생한 손해에 대해 책임을 부담하도록 하고, 회사의 귀책 사유(고의 또는 과실)가 있는 경우 민법 등 관계 법률에 따른 책임을 부담하도록 시정했다.

공정위 관계자는 "할부판매로 이루어지는 스마트 기기 등의 제품 확인을 위한 단순 포장개봉 시 청약철회가 가능하도록 해 소비자의 권익이 제도적으로 보장되도록 했다"며 "공정위는 앞으로도 변화하는 스마트 학습지 시장에서의 불공정 약관을 지속적으로 점검해 소비자 권익 증진을 위해 노력할 계획"이라고 말했다.

