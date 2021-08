주말인 8일 서울역 광장에 마련된 중구 임시 선별검사소가 검사를 받으려는 시민들로 붐비고 있다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1천729명 늘어 누적 21만956명이라고 밝혔다. 1천729명은 주말 기준으로 가장 많은 수치다. 직전의 주말 최다 기록은 2주 전 토요일의 1천487명으로, 이보다 242명 많다. 수도권 확진자는 967명으로 다소 주춤했으나 비수도권 확진자는 703명으로 역대 최다 기록을 경신했다.

