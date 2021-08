법무부, '중대 안전사고 대응 TF' 가동

[아시아경제 최동현 기자] 법무부가 광주 재개발지역 내 철거건물 붕괴참사 등 중대 안전사고의 재발방지를 위해 태스크포스(TF)를 가동한다.

법무부는 박범계 법무부 장관의 지시로 지난달 '중대 안전사고 대응 TF'를 구성했다고 8일 밝혔다.

박 장관은 "반복되는 중대 안전사고에 대한 처벌이 솜방망이 수준에 그치고 사고에 대한 원인 분석이 실효적인 예방시스템으로 연결되지 못한다는 비판이 있다"면서 "TF에서 실효적인 안전 관리 방안을 마련해야 한다"고 지시했다.

이에 따라 TF는 법무부 정책기획단장을 팀장으로 총괄, 산업재해, 시민재해 등 3개 분야로 나눠 꾸려졌다.

TF는 안전사고 발생부터 사건처리, 공판, 피해자 지원에 이르기까지 사고 대응 전반을 점검해 개선 과제를 찾는다. 또 안전사고에 대한 처벌 수위가 국민 눈높이에 맞는지 점검하고 적용 법률에 문제점은 없는지도 살펴본다.

아울러 사례 분석으로 현장에서의 구조적 문제점은 없는지 진단하고 재발 방지를 위한 시스템도 발굴한다.

법무부 관계자는 "형사사건 처리 실무를 담당하는 검찰, 예방 활동 및 제도개선을 담당하는 고용노동부·국토교통부 등과 문제의식을 공유하면서 실효적인 대응체계를 마련할 것"이라고 밝혔다.

