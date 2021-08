글로벌 투자자들, 주식 비중 확대…"긴축 이슈 후 강세장 온다"

[아시아경제 지연진 기자]글로벌 투자자들이 주식시장 강세장에 배팅하고 있다. 미국 테이퍼링(Tapering, 자산매입 축소)을 앞두고 증시 고점 우려가 나오지만 전세계 투자자들은 주식 비중을 늘린 것으로 나타났다.

8일 현대차증권 보고서에 따르면 톰슨 로이터의 글로벌 투자자 대상 8월 자산배분 서베이 결과를 보면 글로벌 투자자들의 포트폴리오는 주식이 50.8%로 지난달(49.50%)보다 확대됐다. 이어 채권(39.26%)과 대체투자(5.34%), 현금(3.89%), 부동산(1.44%) 등의 순이었다. 현금이 전월대비 확대됐으며, 채권은 전달보다 0.33%P 축소되는 등 위험자산 선호심리가 지속된 것으로 해석됐다.

지역별 주식 비중은 북미(45.23%)로 가장 높고, 유로존(12.72%)과 일본(19.13%), 영국(9.58%), 일본 제외 아시아(7.58%). 기타(3.58%) 등이 뒤를 이었는데 일본을 제외한 아시아지역과 북남미, 신흥시장 주식 비중이 전달보다 확대된 것으로 나타났다.

국내 주식시장도 강세장이 이어질 것이라는 전망이 나온다. 주식시장 장기전망은 실업률과 물가를 중심으로 판단하는데, 최근 발표된 미국의 7월 감원 계획은 1만8900명으로 2006년 6월(1만7200명) 이후 최저 수준을 기록했다. 미국 증시는 밸류에이션 부담에도 불구하고 연일 신고가를 경신 중이다.

이은택 KB증권 연구원은 "장기적으로 고용과 물가가 안정될 것이라는 기대가 있는 상황에서는 버블이 스스로 붕괴하는 일은 없다"며 "버블 경고에도 불구하고 증시는 장기적으로 계속 상승할 것을 전망하며, 한국 증시 역시 비관적이긴 이르며, 긴축 이슈를 소화하고 나면 상승장은 다시 시작될 것"이라고 말했다.

