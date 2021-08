남편 불륜 의심…통화 몰래 녹음한 30대 아내에 선처

[아시아경제 권서영 기자] 남편의 불륜을 확인하기 위해 몰래 다른 여성과의 대화를 녹음한 30대 여성이 선처를 받았다.

오늘(8일) 인천지법 형사15부(이규훈 부장판사)는 통신비밀보호법 위반 등의 혐의로 기소된 A(37)씨에게 징역 6개월의 선고를 유예했다고 밝혔다. 선고유예란 가벼운 범죄를 두고 일정 기간 형의 선고를 미룬 뒤 유예일로부터 2일이 지나면 사실상 없던 일로 해주는 판결을 의미한다.

A씨는 지난해 2월 27일 인천시의 한 주차장에서 남편의 승용차 조수석 아래에 몰래 휴대전화를 두고 피해자 B씨와의 대화를 3차례 녹음한 혐의로 기소됐다. 또 A씨는 지난해 3월 B씨에게 "다 읽기 전에 나한테든 신랑한테든 수작 부릴 생각 말고 긴장하고 있어라" 등의 내용이 담긴 문자 메시지를 6차례 보낸 혐의도 받았다.

재판부 측은 "피고인은 타인의 비공개 대화를 수차례 녹음하고, 공포감이나 불안감을 유발하는 내용의 문자메시지를 여러 차례 보냈다"며 "범행 내용과 목적 등을 보면 그 죄책이 가볍지 않다"고 밝혔다.

또 재판부 측은 "피해자 B씨가 피고인의 처벌을 원하고 있다"면서도 "피고인이 남편과 피해자의 불륜을 확인하려는 과정에서 범행을 저지른 점 등을 고려했다"고 판시했다.

