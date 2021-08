여름 휴가철인 8일 서울 도심이 평소보다 한산하다. 한국도로공사는 이날 전국에서 차량 423만대가 고속도로를 이용할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 37만대, 지방에서 수도권으로 이동하는 차량은 41만대에 달할 것으로 내다봤다. 지방에서 서울로 향하는 상행선 고속도로는 오전 10~11시부터 혼잡해진 뒤 오후 4~5시 절정에 이르렀다가 오후 10~11시에 해소될 것으로 봤다.

