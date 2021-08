해운대 국제회의 7대 명소 ‘해베뉴’ 띄운다 … 국제회의복합지구 유니크베뉴 특화사업 추진

부산시, 부산 매력 품은 이색명소로 국제회의 유치 나서



특화사업 공모 5개 국제회의 선정, 최대 2000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국제회의를 ‘해운대’에 유치하고 개최하는 부산시의 특화사업 5개가 선정됐다.

부산시는 ‘국제회의복합지구 내 유니크베뉴 특화사업’을 공모해 지난 3일 올해 하반기 해운대 복합지구에서 열리는 5개 국제회의를 뽑았다.

‘국제회의복합지구 내 유니크베뉴 특화사업’은 해운대 국제회의복합지구 활성화사업으로 추진하며, 이 지구에 국제회의를 유치하는 사업이다.

선정된 5개 국제회의는 ▲대한화학회 창립 75주년 기념 128회 학술발표회, 총회 및 기기전시회(대한화학회) ▲제98차 대한마취통증의학회 국제학술대회(대한마취통증의학회) ▲2020 부산세계어류영양과 사료 심포지엄(한국수산과학회) ▲2021 한국줄기세포학회 연례 학술대회(한국줄기세포학회) ▲2021 아세아-오세아니아 면역학회(대한면역학회)이다.

이들 국제회의 당 최대 2000만원의 회의 개최 지원금을 지급한다.

부산은 2005 APEC 정상회의와 2014·2019 한아세안 정상회담 장소였던 ‘누리마루APEC하우스’와 부산국제영화제 개·폐막식 장소인 ‘영화의전당’ 등 다양한 마이스(MICE)행사 개최를 위한 우수한 명소를 보유하고 있다.

이색 회의 명소로 꼽는 7개 유니크베뉴는 누리마루APEC하우스, 영화의전당, 더베이 101, 뮤지엄 다, 부산 시립미술관, 씨라이프 부산아쿠아리움, 부산 엑스 더 스카이 전망대 등이다.

부산시는 부산만의 매력을 품은 이색적인 회의명소의 장점을 적극적으로 알려 국제회의 참가자의 부산 재방문과 다음 회의 부산 유치를 이끌어낼 계획이다.

또 이번 사업을 통해 국제회의 참가자를 대상으로 해운대 국제회의복합지구 명칭인 ‘해운대’와 ‘베뉴’를 합한 ‘HAEVENUE’ 인지도를 높일 계획이다.

박형준 부산시장은 “마이스 하기에 좋은 천혜의 요건을 갖추고 있는 부산이 ‘문화관광 매력도시’가 될 수 있도록 전 세계에 홍보하고, 국제회의를 유치해 글로벌 경쟁력을 키워 나가겠다”고 말했다.

